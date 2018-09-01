Знову про буршин, кримінал

Проблема незаконного використання та видобування надр залишається однією із найгостріших у Рівненській області, оскільки наслідки знищення природних ресурсів в області є вражаючими. У зв’язку з цим органи прокуратури Рівненської області у тісній взаємодії з правоохоронними органами проводять систематичну роботу з протидії незаконному видобуванню бурштину-сирцю на території північних районів регіону.Так, 04.09.2018 заступником прокурора області Мирославом Пацканом, як старшим групи прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку бурштину, здійснено виїзд до Сарненського та інших районів Рівненської області для прийняття участі в проведенні слідчих (розшукових) дій спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Рівненській області.Виїзди здійснено майже у всі місця масового незаконного видобування бурштину-сирцю (так звані «клондайки»).Участь у виїзді також взяли працівники Сарненської місцевої прокуратури, оперативного штабу при ГУНП в області, Сарненського ВП ГУНП в області, УЗЕ в області ДЗЕ НП України, лісової охорони ДП «Клесівський ДЛГ» та ДП «Сарненський ДЛГ».За результатами спільних виїздів в одному з кварталів Ясногірського лісництва ДП «Клесівський ДЛГ» (урочище «Гальбин») виявлено свіжі місця незаконного видобування бурштину, а саме значну кількість канав та ям, які виникли в результаті розмивання верхнього шару ґрунту (див. фото та відео).За даним фактом прокуратурою Рівненської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).В межах проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження буде також надано правову оцінку діям окремих посадових осіб, за наслідками «споглядацької» позиції яких допущено такі вражаючі факти знищення природних ресурсів в області.За ініціативи прокуратури Рівненської області невідкладно до місць виявлення незаконного видобування «сонячного» каміння на території Ясногірського лісництва скерована спеціальна техніка для засипання більше як 200 метрів штучно створених меліоративних каналів, з яких старателі здійснювали забір води за допомогою мотопомп з метою неправомірного видобування бурштину-сирцю (див. фото).Також 04.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу, поєднаний з примушенням цих осіб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій).Так, під час доставлення до Рокитнівського відділення поліції вилученої на території Сехівського лісництва мотопомпи, рух службового автотранспорту працівників поліції заблокували близько 30 місцевих жителів, перегородивши шлях зрізаними деревами. Людей, які перекрили дорогу, правоохоронці закликали залишити місце події, не вчиняти їм опору з метою належного виконання останніми своїх службових обов’язків. Але ті не реагували, натомість поводили себе зухвало, погрожували поліцейським фізичною розправою та нанесенням тілесних ушкоджень.На даний час активні учасники протиправних дій встановлені, вирішується питання щодо повідомлення останнім підозри про вчинення кримінального правопорушення та обрання їм запобіжних заходів.Як зазначив заступник прокурора області Мирослав Пацкан, проведені спільні виїзди засвідчили, що вжиті правоохоронцями області заходи щодо протидії незаконному видобуванню бурштину є недостатніми та потребують значної активізації. Наявність корупційної складової серед окремих посадових осіб є однією із основних причин того, що бажаних результатів щодо протидії незаконному видобутку бурштину не досягнуто.За словами заступника прокурора області такі спільні виїзди та рейди будуть постійними. Також на наступному тижні буде проведено засідання міжвідомчої робочої групи з цих питань з метою вжиття додаткових, реальних заходів для забезпечення ефективного та своєчасного виявлення, розкриття та розслідування правопорушень, пов’язаних з незаконним видобуванням, скуповуванням, переміщенням та контрабандою бурштину.На кожен сигнал незаконного старательства органи прокуратури будуть реагувати невідкладно, при цьому буде вивчатись діяльність посадових осіб, причетних до правопорушень, пов'язаних з видобуванням надр, споглядацьке ставлення яких призводить до руйнування грунтового покриву та втрат лісових ресурсів. Боротьба з незаконним бурштиновим промислом на території регіону продовжується.Прес-служба прокуратури Рівненської області.