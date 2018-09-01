У Рівному обрали «Перлинку та Перлину Рівного 2018»

У неділю, 9 вересня, у Міжнародний День краси у Рівному у Міському палаці культури "Текстильник" відбулося грандіозне, феєричне та яскраве шоу - об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного 2018» та Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018», який реалізовувався в рамках Громадського бюджету Рівного.Відтак, глядачі мали змогу в повному обсязі відчути на собі силу краси, що врятує світ. За головну корону конкурсу змагалося аж 24 маленьких та 12 дорослих красунь віком від 6 до 22 років.До слова, Фестиваль проходив у нашому місті вже увосьме. Його організатором традиційно є компанія «ARTmodels» та ГО «Нація талантів».Традиційно конкурс «Перлинка і Перлина Рівного» щороку має свою певну тематику. Так, цьогоріч темою фінального шоу була «Родина – моя сила». Таким чином, усе – від дрес-коду учасниць до творчих завдань і традиційного соціального проекту було сповнене духом любові, сімейним затишком та родинним теплом. Адже проект, в першу чергу, спрямований на збереження і пропаганду сімейних цінностей.Після офіційного відкриття Фестивалю глядачам представили компетентне журі, яке, власне, і оцінювало конкурсанток та обирало переможниць. Так, до його складу цьогоріч увійшли: начальник міського управління культури і туризму Тарас Максименко, начальник управління молоді та спорту РОДА Віталій Ліпський, Заслужений діяч мистецтв України, керівник танцювального клубу «Флеш» Роман Гриценюк, багаторазовий золотий призер з перукарського мистецтва «Бурштинові зорі», фіналіст конкурсу «Снігова королева» та переможець обласних і місцевих конкурсів, рівненський перукар-стиліст Олександр Карпишин, відомий український дизайнер ексклюзивних чоловічих і жіночих виробів, виготовлених виключно зі шкіри та хутра, засновник бренду «FR» Фелікс Родіонов (Рівне), півфіналіст 8-го сезону проекту «Голос країни» телеканалу «1+1», фронтмен гурту «Аудиторія 238» Дмитро Самко, директор відділу скаутингу і Школи моделей «L-Models» Галина Лазаренко (Київ), режисер-постановник, постановник дефіле Всеукраїнського конкурсу «Успішна Пані України», член правління благодійного фонду допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію «Подаруй дитині життя», «Пані вишуканість України», «Пані грація Чернівців» Наталія Каралаш (Чернівці), куратор клубу схуднення і краси «Худнемо разом», володарка почесного титулу «Пані Дружби» першого конкурсу «Успішна пані України 2018» Майя Фісюк (Чернівці), засновниця вокальної школи «Crystal Voice», офіційний представник конкурсів краси «Принцеса України» та «Княгиня України», Заслужена артистка естрадного мистецтва України, «Успішна пані України 2018» Ірина Шабан (Івано-Франківськ), директор Національного конкурсу «Принц та Принцеса Країни», Міжнародного конкурсу-казки «Різдвяний Янгол» та Фестивалю моди «Top point» Тетяна Крилата (Полтава), директор модельного агентства «Марго», національний директор конкурсу «Міс туризм світу» Марина Меллін, засновник та ідейний натхненник компанії «ARTmodels», режиссер Фестивалю краси і талантів «Перлинка та Перлина Рівного 2018», володарка титулу «ГРАН-ПРІ Талант України» конкурсу «Успішна Пані України 2018» Оксана Ігас, художник міжнародної федерації фотомистецтва Національної спілки фотохудожників України, член рівненського фотоклубу «Час», переможець ІІ рейтингу «ARTMODELS AWARDS» стильного глянцю ALSM у номінації «Митець року» Олександр Майструк.Глядачі у залі також обирали своїх переможниць, які в результаті отримали титул «Глядацька симпатія». Для цього потрібно було обрати одну перлинку та одну перлину, які сподобалися найбільше, написати номер цих учасниць на відривній частині запрошення та вкинути у спеціальну скриньку під час антракту.Варто зазначити, що конкурс «Перлинка та Перлина Рівного» традиційно несе в собі Благодійну складову. Так, у перший конкурсний день напередодні фіналу фіналістки представляли власні лоти, які потім продавали на благодійному аукціоні глядачам у залі. Так, завдяки цьому вдалося зібрати доволі велику суму - 17 тис. 500 грн. До речі, фіналістка, яка найкраще впоралася з цим завданням, стала володаркою титулу «Добро Фестивалю».Ще однією благодійною акцією від учасниць «Перлинки і Перлини Рівного 2018» став продаж імбирно-медового печива з побажаннями. Його власноруч випекли маленькі «перлинки» під час спеціального майстер-класу, а таємні віншування до них написали дорослі «перлини» разом із «Перлиною Рівного 2017» Інною Рабченюк. Так, під час фінального шоу його продавали у фойє, де кожен сам для себе визначав його ціну. Так, вдалося зібрати ще майже 1400 грн. Усі виручені від благодійних акцій кошти вже днями передадуть у відділення онкогематології Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні.«Перлиною Рівного 2018» стала 20-річна студентка Каріна Терновик, вона ж отримала титул «Глядацька симпатія». До слова, тепер Каріна представлятиме наше місто на національному конкурсі краси "СтудМіс України 2018". Також вона отримала запрошення на участь у міжнародному конкурсі "Міс туризм світу 2018", що незабаром пройде у Малайзії.І віце-перлина Рівного 2018 – 16-річна Вікторія Пузирко.ІІ віце-перлина Рівного 2018 – 21-річна Анастасія Волчук.ДОБРО Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» (за результатом благодійного аукціону) - 15-річна Каріна Карпова.ФОТОПЕРЛИНА 2018 (за результатом інтернет-голосування в мережі Інстаграм) – 20-річна Каріна Крилюк.ДРУЖБА Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» (обирається шляхом голосування між самими учасницями Конкурсу) - 16-річна Вікторія Пузирко.ЕНЕРГІЯ Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» - 22-річна Тетяна Параниця.НІЖНІСТЬ Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» - 18-річна Іванна Герасимчук.ТВОРЧІСТЬ Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» - 18-річна Яна Томчук.ЕЛЕГАНТНІСТЬ Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» - 21-річна Ірина Карчевська.ГАРМОНІЯ Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» - 20-річна Каріна Крилюк.ГРАЦІЯ Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» - 15-річна Каріна Карпова.ВИШУКАНІСТЬ Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» - 17-річна Вероніка Шевчук.ШАРМ Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» - 18-річна Оксана Харечко.АРТИСТИЧНІСТЬ Конкурсу краси «Перлина Рівного 2018» - 22-річна Анастасія Боднарська.Головне ж звання «Перлинки Рівного 2018» виборола 9-річна Влада Шевчик. Вона любить читати і танцювати, мріє опублікувати своє оповідання чи казку і вважає, що перемагати — це перемагати, в першу чергу, себе.ГРАН-ПРІ Фестивалю «Перлинка Рівного 2018» (вікова категорія 6-7 років) – 6-річна Поліна Остапчук. Вона ж отримала титул ТАЛАНТ Фестивалю «Перлинка Рівного 2018» за результатом конкурсу «Шоу талантів», а також титул Перлинка ДРУЖБИ 2018, яку обирали самі ж учасниці Фестивалю.ГРАН-ПРІ Фестивалю «Перлинка Рівного 2018» (вікова категорія 8-9 років) – 8-річна Кіра Демянюк. Вона ж стала «Перлинкою глядацьких симпатій 2018».ГРАН-ПРІ Фестивалю «Перлинка Рівного 2018» (вікова категорія 10-11 років) – 10-річна Вероніка Дремлюга.ГРАН-ПРІ Фестивалю «Перлинка Рівного 2018» (вікова категорія 12-14 років) – 13-річна Марта Блажкова.І віце-перлинка Рівного 2018 – 9-річна Дар’я Казакова.ІІ віце-перлинка Рівного 2018 – 6-річна Уляна Король.ФОТОПЕРЛИНКА 2018 (за результатом інтернет-голосування в мережі Інстаграм) – 9-річна Поліна Терещук. Вона ж отримала титул «Тендітна перлинка 2018».Симпатія ARTmodels (вибір команди організаторів Фестивалю) – 8-річна Анна Троцька. Вона ж стала і «Елегантною перлинкою 2018».Артистична перлинка 2018 – 9-річна Софія Олексійчук.Вишукана перлинка 2018 – 6-річна Анастасія Устюгова.Граційна перлинка 2018 – 6-річна Анна Кулініч.Гламурна перлинка 2018 – 9-річна Маргарита Ковтунець.Гармонійна перлинка 2018 – 12-річна Аліна Козакевич.Енергійна перлинка 2018 – 14-річна Дарія Ядчишина.Загадкова перлинка 2018 – 10-річна Соломія Вітюк.Казкова перлинка 2018 – 6-річна Марина Рубель.Креативна перлинка 2018 – 14-річна Ангеліна Давидчик.Модна перлинка 2018 – 8-річна Валерія Наулік.Мрійлива перлинка 2018 – 9-річна Юлія Лейченко.Ніжна перлинка 2018 – 7-річна Беата Ніколаєнко.Стильна перлинка 2018 – 9-річна Єлизавета Шрекенбах.Сяюча перлинка 2018 – 13-річна Ольга Боровець.Чарівна перлинка 2018 – 8-річна Софія Корнійчук.Також своїх фавориток нагородили і минулорічні переможниці. Так, «Перлина Рівного 2017» Інна Рабченюк відзначила Вікторію Пузирко, «Перлинка Рівного 2017» Марія Цимбалюк - Владу Шевчик. Крім того, володарки Гран-прі Фестивалю «Перлинка Рівного 2017» також обрали для себе своїх переможниць. Зокрема, Каріна Никончук нагородила Ангеліну Давидчик, Олександра Кучина – Каріну Карпову, а Олександра Курсик – Кіру Демянюк.