Деревянный дом и лежак для собаки

Несмотря на то, что пластмассовые домики не изнашиваются дольше, выглядят они слишком фальшиво. В "плюшевых" домиках скапливается много пыли, как, например, в ковре, а для любой собаки обоняние - самый важный орган чувств. Делая дом из дерева, вы практически ничем не ограничиваете свою фантазию и дизайнерские способности. Такие дома всегда выглядят стильно. Деревянный дом - это собственность Вашей собаки. Делая дом из дерева, вы практически ничем не ограничиваете свою фантазию и дизайнерские способности. Такие дома всегда выглядят стильно. Вы можете выбрать абсолютно любой материал, от простой фанеры до настоящего кедра.
Другое преимущество деревянных собачьих особняков заключается в том, что Вы не ограничены заводскими моделями. Вы можете заказать такой дом, какой захотите, можете нарисовать его сами, можете просто найти в каком-нибудь журнале или книге. Приобретая или планируя домик, позаботьтесь о том, чтобы он был сделан из дерева, которое не опасно для Вашего животного.
Дом домом, а уютный лежак для собак, не менее важен. Его можно заказать на этом сайте.
Внутри
Покрашенное или пропитанное антисептиком дерево будет служить дольше, но может отравить Вашу собаку. Для защиты домиков изнутри отлично подходит льняное масло.
Снаружи
Снаружи дерево должно быть покрашено или защищено от влаги другим способом. Однако, если Ваша собака любит грызть все подряд, то фасад тоже лучше не покрывать обычной краской. Существует множество безопасных нетоксичных красок.
Проект
Выбирая проект дома надо задуматься о том, будет ли в нем комфортно Вашей собаке. «Воздушная подушка» и дверь помогают регулировать температуру в доме. Дом без двери не защищен от холода и жары. Закрыв его дверью, Вы можете значительно улучшить микроклимат в доме. Вашему другу всегда будет уютно и комфортно в своем жилище.
Как вариант можно расположить пролет сбоку, так, чтобы ветер и дождь не могли тревожить находящуюся в домике собаку. Очень важно из какого материала сделана крыша и какой она формы. Для того, чтобы предотвратить скопление воды и снега, следует выбирать дом с покатой крышей, ведь вода и снег увеличивают нагрузку на домик.