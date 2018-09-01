Розпочато досудове розслідування за фактом масового отруєння людей в одному з ресторанів поблизу Рівного

Рівненська область 13-вер, 13:029 prov 132 0

За фактом масового отруєння людей у Рівненському районі зареєстровано кримінальне провадження.

Так, шестеро людей госпіталізовано до Рівненської центральної міської лікарні з симптомами гострого харчового отруєння після святкування весілля у ресторані в с. Колоденка Рівненського району.

У зв’язку із цим Рівненським районним відділенням поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України.

Санкція статті КК передбачає відповідальність працівників закладу за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними.

На даний час вживаються всі необхідні заходи для встановлення причин масового отруєння та притягнення винних у цьому осіб до відповідальності.

За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури.