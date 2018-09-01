bank-ua.com
Рівне:

Розпочато досудове розслідування за фактом масового отруєння людей в одному з ресторанів поблизу Рівного

Рівненська область 13-вер, 13:029 prov 132 0
За фактом масового отруєння людей у Рівненському районі зареєстровано кримінальне провадження.
Так, шестеро людей госпіталізовано до Рівненської центральної міської лікарні з симптомами гострого харчового отруєння після святкування весілля у ресторані в с. Колоденка Рівненського району.
У зв’язку із цим Рівненським районним відділенням поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України.
Санкція статті КК передбачає відповідальність працівників закладу за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними.
На даний час вживаються всі необхідні заходи для встановлення причин масового отруєння та притягнення винних у цьому осіб до відповідальності.
За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури.
Похожие новости
Взято під варту 2 поліцейських, які підозрюються у вимаганні та одержанні 1 ...
Головна, Рівненська область, Кримінал

Взято під варту 2 поліцейських, які підозрюються у вимаганні та одержанні 1 ...

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування ...
Головна » Рівненська область

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування ...

На Рівненщині вилучено 113 кг бурштину, який житель області перевозив в авт ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщині вилучено 113 кг бурштину, який житель області перевозив в авт ...

Розпочато розслідування за фактом дачі неправдивих показань свідками
Головна » Рівненська область

Розпочато розслідування за фактом дачі неправдивих показань свідками

Факт отруєння дітей у с.Могиляни Острозького району — на контролі прокура ...
Головна » Рівненська область

Факт отруєння дітей у с.Могиляни Острозького району — на контролі прокура ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Вересень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Вгору