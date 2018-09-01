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Два рекорди у міжнародних змаганнях, 15 – в українських та понад тисяча медалей вищого ґатунку

Головна 13-вер, 13:069 prov 135 0
Такі результати за чотири роки показали вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності. Заклад готує учнів з олімпійських видів спорту, які вдало виступають в чемпіонатах України, Європи, світу, Кубках Європи і світу, Олімпійських іграх.
Про роботу тренерів закладу, досягнення його учнів та й в цілому галузі спорту сьогодні підсумували під час колегії управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА.
Два рекорди у міжнародних змаганнях, 15 – в українських та понад тисяча медалей вищого ґатунку

Так, керівник обласної школи вищої спортивної майстерності Леонід Камлочук наголосив на значенні закладу у спорті Рівненщини: «За 4 роки вихованці закладу брали участь у майже 150 чемпіонатах Європи та світу. На міжнародних аренах їм вручили 70 медалей – золото, срібло та бронзу. В цілому ж виступи учнів школи принесли більш як половину очок від усіх зароблених для Рівненщини. Ми, по-суті, «кузня» спортивних кадрів».
Втім, стати справжнім навчально-тренувальним комплексом школа не може, адже не має своєї бази. Для підготовки спортсмени змушені їхати до інших міст. Потребує й оновлення застарілий інвентар. Така ситуація спостерігається чи не в усіх видах спорту. Тому, наразі це найголовніше питання, яке турбує усю спортивну громаду.
Наприкінці колегії найактивніші спортивні громади Рівненщини відзначили нагородами від обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
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