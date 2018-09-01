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Юні бджолярі Рівненщини посіли призове місце на Всеукраїнському турнірі

Рівненська область 13-вер, 13:189 prov 130 0
Вихованці комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради посіли ІІ місце на ІІ Всеукраїнському турнірі „Юний бджоляр”. Захід організований Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно зі Спілкою пасічників України.
Юні бджолярі Рівненщини посіли призове місце на Всеукраїнському турнірі

Учасниками турніру стали вихованці творчих учнівських об’єднань з бджільництва з різних регіонів держави. На виставці вони представили свої напрацювання: пристосування та пасічний реманент, продукти бджільництва зі станційної пасіки, презентували свої науково-дослідницькі роботи у сфері бджільництва, показали високий рівень знань та умінь у теоретичних та практичних конкурсах. Крім того, юні бджолярі мали нагоду поспілкуватися з дорослими колегами.
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