Юні бджолярі Рівненщини посіли призове місце на Всеукраїнському турнірі

Вихованці комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради посіли ІІ місце на ІІ Всеукраїнському турнірі „Юний бджоляр”. Захід організований Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно зі Спілкою пасічників України.Учасниками турніру стали вихованці творчих учнівських об’єднань з бджільництва з різних регіонів держави. На виставці вони представили свої напрацювання: пристосування та пасічний реманент, продукти бджільництва зі станційної пасіки, презентували свої науково-дослідницькі роботи у сфері бджільництва, показали високий рівень знань та умінь у теоретичних та практичних конкурсах. Крім того, юні бджолярі мали нагоду поспілкуватися з дорослими колегами.