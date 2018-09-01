Ось і вид військового чоловічого обмундирування під назвою портупея не уникнув цієї долі. Сьогодні на подіумах раз у раз можна бачити красунь, чиї тіла одягнені в ці шкіряні ремінці.
Якщо в 18 столітті портупею використовували якармійське спорядження, для зручного носіння вогнепальної і холодної зброї, то в нинішньому столітті вона є просто модним аксесуаром, не несучи ніякого функціонального навантаження. Ще однією відмінністю портупеї минулого від портупеї дня сьогоднішнього є те, що носять її, в основному, жінки. Для них цей аксесуар грає роль прикраси. У повсякденному чи життя, на вечірці або в колі друзів, - усюди ця дрібниця моментально привертає увагу до себе і своєї власниці, за що і користується величезною популярністю.
Шкіряні перев'язі з ремінцями бувають двох видів: прості і ошатні. Перші фарбують в чорний, бежевий або білий кольори, другі - в кольори яскраві, кричущі. Просту портупею можуть прикрашати заклепки, пряжки, півкільця - в необхідному мінімумі, обумовленому конструкцією вироби. Ошатну портупею роблять ще яскравіше численні стрази, блискітки, навісні брошки.
Будучи аксесуаром сміливим, навіть зухвалим, портупея, як і інше тактичне спорядження, якого чималий вибір пропонує Мілітарі магазин, вимагає грамотного її поєднання з різними видами одягу. В магазині ви знайдете спорядження на будь який смак для його використанні щодня в місті, на полюванні, під час спортивних хмагань, військовими і силами охорони правопорядку.
Повністю самостійна і дуже сильна в стильовому розумінні, ця шкіряна перев'язь повинна одягатися на максимально просту і нехитру одяг. Кращими компаньйонами для неї стануть проста водолазка і спідниця довжиною в підлогу, строге плаття футляр з льону, однотонні трикотажні майки або футболки, картаті або джинсові сорочки. Поєднання портупеї з якимись прикрасами, будь то браслети, намиста та ін., Абсолютно виключено. Категорично не рекомендується носити портупею з шортами, короткими спідницями, чобітьми довжиною вище коліна і взагалі будь-якими елементами, виконаними зі шкіри.
Портупея - дуже суперечливий аксесуар. Будучи, по суті, елементом дуже грубим, агресивним, вона, тим не менш, підкреслює крихкість і жіночність своєї власниці. Чи це не привід приміряти її на себе, хоча б навіть з метою поекспериментувати зі своїм образом або ж просто привернути увагу до своєї персони.