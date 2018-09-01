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На Рівненщині в місцеві суди призначили трьох суддів

Рівненська область 14-вер, 17:069 prov 38 0
Президент України підписав Укази, якими, зокрема, в три місцеві загальні суди були призначені судді. Серед них найбільш очікуваним для місцевих мешканців стало призначення суддею Гощанського районного суду Пацка Дмитра Васильовича. Адже в цьому районі правосуддя не було практично більше року.
В Гощанському райсуді не розглядали справи з 29 серпня 2017 року, бо не було суддів, які мали б на це повноваження. Станом на початок червня цього року там залишалися нерозглянутими більше 1000 справ.
Також Президент призначив суддею Дубровицького районного суду Отупор Катерину Миколаївну. Тут теж була проблемна ситуація з доступом місцевих мешканців до судочинства. Адже 26 червня цього року в одного з двох працюючих тут суддів закінчувалися повноваження. А одного судді в цьому районі було недостатньо для забезпечення нормального доступу людей до правосуддя.
Ще одну суддю призначили в Рівненський міський суд. Нею стала Галінська Вікторія Валеріївна.
Нагадаємо, що трохи раніше, 19 липня, Президент своїм Указом перевів шляхом відрядження строком до одного року суддю Кремінського районного суду Луганської області Панчука Миколу Валерійовича на роботу на посаді судді Радивилівського районного суду Рівненської області.
Таким чином, мешканцям Радивилівщини вже не загрожує ризик бути позбавленими можливості реалізувати своє конституційне право на судовий захист. Це могло б трапитися, адже 8 серпня цього року закінчувалися повноваження відрядженого сюди з Демидівського райсуду судді Мельника Дмитра Васильовича.
Для вирішення проблем з доступом до судочинства мешканців згаданих районів Рівненської області представники РОГО «Комітет виборців України» в червні цього року направляли відповідні листи до Президента України, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Святослав Дубов, інформаційний відділ РОГО КВУ.
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