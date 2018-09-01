Монтаж и эксплуатация электросетей

При эксплуатации электросетей, в частности электрощитового оборудования: щитов, возникают определенные стандартные ситуации, которые уже встречались с кем-то, и при этом не один раз. Поэтому, у вас есть возможность воспользоваться этим опытом. Эксплуатация электросетей начинается после их создания. Приведенные ниже советы помогут вам создать и эксплуатировать электросети эффективно и безопасно:
- неисправные контакты винтовых соединений исправляют путем затяжки винтов и гаек. При отсутствии шайб, необходимо их поставить. При загрязненном контакте – необходимо его зачистить.
- при нагреве контактов и участка проводника, который расположен вблизи контакта, необходимо неплотное соединение подтянуть. Если при подключении в розетку, ваш электроприбор не работает, в то время, когда другие работают, надо искать неисправность именно в этом приборе. Если же заведомо исправный электроприбор не работает при подключении, то неисправность находится в установочных изделиях – розетка, вилка или обрыв провода.
- при появлении запаха горелой резины, необходимо определить место плохого контакта и устранить неисправность. Плохой контакт обычно сильно нагревается с последующими нехорошими последствиями. Необходимо помнить, что обычно повреждаются или контакты, или изоляция.
- при нарушении изоляции происходит короткое замыкание и обычно перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
- при отключении электроприбора из сети необходимо браться за вилку, а не провод. Не допускайте перекручивания соединительных проводов.
- нельзя красить или белить проводку, которая проложена на изоляционных роликах.
- не допускается эксплуатация электросетей при разбитых основаниях и крышках электорозеток, поврежденных изоляционных роликах, неизолированных проводах. Электропатроны не должны быть выполнены из металлического корпуса.
- различные проводки (телефона, радиотрансляционной сети, ввод антенны) не должны пересекаться во избежание случайного замыканий между ними.
- нельзя забивать гвозди, сверлить стены в помещениях (квартиры, дома), которые имеют скрытую проводку, не определив, где проходит провод.
- не вешайте на электрические провода ничего.
- лучший способ устранения неполадок в выключателях – это их замена, так как любой ремонт не гарантирует дальнейшей работоспособности.
- необходимо иметь запасные предохранители на необходимый ток.
- необходимо помнить, что если оголенный провод касается металлических частей электрического прибора, то он оказывается под напряжением, опасным для Вас.
- необходимо точно знать какую нагрузку может выдержать Ваша электросеть, ведь эксплуатация электросетей не разрешается с перегрузкой. Это может привести к возгоранию проводки.
- чтобы определить исправность электрического прибора, необходимо проверить розетку заведомо рабочими приборами. Ели при включении прибора из розетки появляются искры, меркнет свет или вообще гаснет, то неисправность наверняка в этом приборе.
Воспользуйтесь этими советами, и эксплуатация электросетей станет для Вас проще и безопасней.