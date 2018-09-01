bank-ua.com
Рівне:

Рівненський краєзнавчий музей отримає грант на півмільйона гривень

Рівненська область 19-вер, 10:069 prov 96 0
У Рівненському обласному краєзнавчому музеї запровадять електронний облік музейних предметів.
На цей проект заклад виграв грант у розмірі 436 тисяч гривень від Українського культурного фонду.
Так, за державні кошти в музеї створять апаратно-програмний комплекс для обліку музейних предметів в електронній формі.
За словами директора музею Олександра Булиги, керівника даного проекту, це новітній комплекс, який впроваджується в Україні.
«На сьогодні робоча група музею провела переговори з тендерним комітетом Українського культурного фонду щодо фінансування грантової програми. На першому етапі здійснюватимемо електронний облік музейних предметів нашої колекції. А в подальшому плануємо обліковувати предмети інших музейних закладів Рівненщини, а далі аналогічний проект реалізовуватимуть на Волині», - зазначив Олександр Булига.
Зокрема, облікова підсистема передбачатиме зручний інтерфейс, ведення бази даних музейних предметів з фіксацією їх стану на всіх життєвих циклах, презентацію музейних предметів, реєстрацію поточних змін, періодичне резервне копіювання та розширене адміністрування роботи користувачів.
Як розповів технічний координатор проекту Дмитро Маслов, апаратно-програмний комплекс планують впровадити до кінця року. Окрім працівників музею до його виконання залучатимуть програмістів на договірній основі.
Похожие новости
За 3 місяці роботи рівненські митники виявили порушень митних правил на 63 ...
Головна » Рівненська область

За 3 місяці роботи рівненські митники виявили порушень митних правил на 63 ...

Премію імені Ігоря Свєшнікова отримає Катерина Тимощук
Головна » Рівненська область

Премію імені Ігоря Свєшнікова отримає Катерина Тимощук

У 346 школах Рівненщини цьогоріч вивчають курс «Християнська етика»
Головна » Рівненська область

У 346 школах Рівненщини цьогоріч вивчають курс «Християнська етика»

На Рівненщині збудують музейний комплекс
Головна » Рівненська область

На Рівненщині збудують музейний комплекс

У Рівному презентують Палац Любомирських
Головна » Рівненська область

У Рівному презентують Палац Любомирських

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Вересень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Вгору