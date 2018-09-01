Рівненський краєзнавчий музей отримає грант на півмільйона гривень

Рівненська область 19-вер, 10:069 prov 96 0

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї запровадять електронний облік музейних предметів.

На цей проект заклад виграв грант у розмірі 436 тисяч гривень від Українського культурного фонду.

Так, за державні кошти в музеї створять апаратно-програмний комплекс для обліку музейних предметів в електронній формі.

За словами директора музею Олександра Булиги, керівника даного проекту, це новітній комплекс, який впроваджується в Україні.

«На сьогодні робоча група музею провела переговори з тендерним комітетом Українського культурного фонду щодо фінансування грантової програми. На першому етапі здійснюватимемо електронний облік музейних предметів нашої колекції. А в подальшому плануємо обліковувати предмети інших музейних закладів Рівненщини, а далі аналогічний проект реалізовуватимуть на Волині», - зазначив Олександр Булига.

Зокрема, облікова підсистема передбачатиме зручний інтерфейс, ведення бази даних музейних предметів з фіксацією їх стану на всіх життєвих циклах, презентацію музейних предметів, реєстрацію поточних змін, періодичне резервне копіювання та розширене адміністрування роботи користувачів.

Як розповів технічний координатор проекту Дмитро Маслов, апаратно-програмний комплекс планують впровадити до кінця року. Окрім працівників музею до його виконання залучатимуть програмістів на договірній основі.

