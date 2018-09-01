Купуємо житло

З чого почати? Для початку треба визначитися, яку квартиру ви хочете купити, на якому ринку, в новобудові або ж це буде вторинне житло. Скрізь є свої плюси і мінуси.
У новобудові (тим більше на стадії будівництва) ціна квартири буде дешевше, якщо вторинний ринок. У нових районах, наприклад в квартирах на Позняках, краще благоустрій прибудинкової території, передбачені паркувальні місця. Новий будинок це "простір" для ваших дизайнерських ідей, без зайвого бруду, тому що вторинне житло-це демонтаж старих підлог, штукатурки, відбиття плитки в санвузлі і ванній кімнаті.
Купуючи житло в новому будинку, треба пам'ятати, що у вас навряд чи вийде вселитися відразу. Тому, якщо ви хочете заселитися відразу, не всяка квартира в новобудові для цього вам підійде.
Для приведення квартири в новобудові в житловий стан, будуть потрібні додаткові фінансові вкладення, тому що доведеться купити багато матеріалу і робота стоїть ще грошей.
І шум перфоратора сусіда, буде дратувати ще якийсь час.
Плюси вторинного житла, в тому що можна знайти квартиру в будь-якому районі міста. Купуючи "вторинку" можна виторгувати знижку, власники йдуть на поступки. Розмір знижки на ринку вторинного житла становить 300-500 тисяч рублів, а деяких випадках і більше.
Купуючи вторинне житло, ви стаєте відразу власником, а значить можете його дарувати, продавати, здавати. Заселення можливо відразу, тут розвинена інфраструктура, побудовані дитячі садки. школи, поліклініки, магазини. З недоліків може бути недостатньо паркувальних місць, тому двори перетворені в парковки, в тому числі і на тротуарах.
Планування квартир в основному далекі від сучасному поданні про комфорт, тим більше це стосується "хрущовок".
У деяких квартирах може змінитися кілька власників, що не може вам гарантувати юридичну чистоту квартири.