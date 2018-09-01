Как выбрать квартиру своей мечты?

Если вы хотите сменить свою квартиру на более комфортную и просторную, то эта статья станет вам полезной. Тут вы узнаете о том, как купить хорошую квартиру в новостройке http://ozernyi-gatne.com.ua/apartments/, и как это сделать правильно, в кратчайшие сроки.
Итак, перед тем как оформить сделку, проверьте квартиру по таким параметрам:
Этаж. Не стоит покупать жилье на первом или последнем этаже. Это принесет вам массу неудобств. Наиболее комфортными для проживания являются 3-6 этажи. Количество комнат и общая площадь квартиры. Этот параметр зависит от ваших материальных возможностей и величины вашей семьи.
Если есть такая возможность, то стоит выделит по отдельной комнате каждому члену вашей семьи. Это позволит всем иметь свой уголок и комфортное место для отдыха.Район, в котором вы будете производить поиски квартиры.
Тут должны быть магазины, детские заведения, развязка общественного транспорта и лечебные учреждения. Такой минимальный набор значительно упростит вашу жизнь Наличие документов на квартиру и их подлинность. Этот параметр нужно проверять еще до момента заключения сделки, в противном случае вы можете потерять и деньги и новую квартиру.
Что касается оформления сделки, то проводить ее нужно в сопровождении опытного юриста, который проверит все документы. Это обезопасить вас от проделок мошенников. Состояние квартиры. При осмотре новой квартиры обязательно проверьте наличие ремонта, качество электропроводки и трубопровода.
Если этот параметр вас не удовлетворяет, вы можете договориться с продавцом о снижении стоимости квартиры и залоговой суммы.