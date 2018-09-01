Власники землі та землекористувачі Рівненщини спрямували до місцевих бюджетів майже 241,2 мільйонів гривень земельного податку

Рівненська область 25-вер, 18:529 prov 118 0

За січень-серпень 2018 року місцеві скарбниці Рівненщини поповнились на 241,2 мільйонів гривень земельного податку, це на 15,5 мільйонів гривень, або 7 відсотів більше, ніж у минулому році.

Від юридичних осіб надійшло майже 194 мільйони, а від фізичних осіб – 47 мільйонів.

Земельний податок та орендна плата за користування землею є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць регіону та складає майже 9 відсотків від загальних надходжень.

«Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання свого обов’язку щодо сплати податків, а з іншого – результатом спільних зусиль фіскальної служби Рівненщини з органами місцевого самоврядування в напрямі залучення власників земельних ділянок та землекористувачів до оподаткування»,- зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.

Порядок обчислення плати за землю та строк її сплати регулюється розділом ХІІ Податкового кодексу України.

До уваги платників земельного податку - фізичних осіб: про суму нарахованого податку фіскальні органи області повідомляють за місцем податкової адреси, вручаючи податкові повідомлення-рішення до 1 липня звітного року. Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня отримання повідомлення-рішення.

ГУ ДФС у Рівненській області.