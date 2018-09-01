Правила безопасной аренды коммерческого помещения

Единственной целью начинающего предпринимателя является создание оптимальных условий для процветания бизнеса. Поэтому нужно понимать, что для полноценной работы компании потребуется помещение где, разместиться штат сотрудников или оборудование, необходимое для производства определённой продукции. Но учитывая, что далеко не всем владельцам бизнеса доступна покупка коммерческой недвижимости, они задумываются об аренда коммерческой недвижимости в Винницкой области, нежилого помещения. При этом важно учитывать место его расположения, технические особенности и функциональные возможности. Все эти параметры напрямую влияют на успех развития предпринимательской деятельности.
Выбираем недвижимость с учетом особенностей бизнеса
Специалисты рекомендуют, выбирая недвижимость коммерческого типа, первым делом определиться с направлением работы компании. Это позволит грамотно оценить ситуацию и следующие факторы:
• район размещения помещения;
• общая площадь и количество комнат;
• удобство транспортной доступности;
• необходимое оборудование;
• бюджет, выделяемый на аренду.
Каждому бизнесу требуется помещение, соответствующее индивидуальным параметрам, в зависимости от сегмента рынка, в котором работает предприниматель. Это позволит создать оптимальные условия для работы сотрудников. Следовательно, повысится эффективность и прибыль компании. Сегодня аренда коммерческой недвижимости в Винницкой области, в соответствии с нуждами любого предпринимателя, возможна на сайте dom.ria.biz.
Проверка документации сопутствующей сделке
После того как принято решение арендовать помещение, нужно заняться проверкой правоустанавливающей документации арендодателя. Обязательно изучите предусмотренный наймодателем бланк договора, документ подтверждающий право распоряжаться недвижимостью и удостоверение личности.
В случае сотрудничества с физическими лицами потребуется:
• гражданский паспорт;
• выписка из реестра государственных прав.
Арендуя помещение у юридического лица, проверьте:
• уставные документы;
• учредительную документацию;
• регистрацию в реестре юридических лиц;
• кадастровую документацию.
Обязательно запросите выписку из реестра юридических лиц и документ, подтверждающий полномочия управляющего состава. Если недвижимостью владеет несколько людей потребуется их письменное согласие или нотариальная доверенность, подтверждающая, что арендодатель имеет право представлять интересы всех совладельцев.
Какие условия содержаться в договоре аренды?
Учитывая, что договор аренды является главным документом, подтверждающим сотрудничество заинтересованных сторон, важно убедиться, что в нём содержится вся необходимая информация. Первым пунктом вносится информация о технических и юридических особенностях объекта, послужившего предметом сделки.
Второй важный пункт договора – это размер арендной платы и способы ее внесения. При этом арендная ставка состоит из постоянной и переменной части аренды и коммунальных платежей соответственно. При этом платежи коммунального характера могут возлагаться как на арендатора, так и арендодателя в зависимости от предварительной договоренности. Чтобы избежать необоснованных повышений стоимости аренды важно указать нюансы пересмотра условий соглашения.
Ещё один момент, заслуживающий внимания предпринимателя – это возможность и нюансы проведения текущих ремонтов и перепланировки. Важно учитывать, что не любое помещение полностью подходит для конкретно взятого бизнеса, поэтому возможность перепланировки нужно внести отдельным пунктом в договоре.