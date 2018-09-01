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На Рівненщині повідомлено про підозру адвокату - учаснику організованої злочинної групи, яка перемістила в Україну прекурсори на суму понад 1 млн. грн.

Рівненська область 27-вер, 10:069 prov 0 0
Прокурором Рівненської області 24.09.2018 повідомлено про підозру адвокату у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин у складі організованої злочинної групи та використання ним коштів, здобутих від незаконного збуту психотропних речовин.
За клопотанням прокуратури до підозрюваного Рівненським міським судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У результаті тривалого процесу збору доказів та комплексу оперативно-розшукових заходів слідчі органів безпеки та процесуальні прокурори встановили, що організована злочинна група, до складу якої увійшли 6 жителів Рівненської та Львівської областей, налагодила канал незаконного придбання та переміщення з-за кордону психотропних речовин з метою їх збуту в Україні. Спільниками було переміщено з-за кордону майже 100 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок на загальну суму понад 1 млн. грн.
Діяльність організованої групи була ліквідована правоохоронними органами області у червні 2017 року. Її учасників було затримано на митному посту «Краківець» у Львівській області під час контрабандного переміщення з території Республіки Польща великої партії псевдоефедриновмісних таблеток «Cirrus» в кількості 9600 шт., які були приховані в автомобілі.
На даний час обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої групи вже скеровано для розгляду до суду.
Матеріали щодо адвоката, роль якого полягала у наданні порад співучасникам злочинів щодо організації та конспірації їх діяльності, виділене в окреме провадження. Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Довідково: найсуворіше покарання відповідно до санкцій інкримінованих адвокату статей Кримінального кодексу України передбачено у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами Прес-служби прокуратури Рівненської області підготував Олександр Рожчук.
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