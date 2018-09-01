Монтаж электропроводки

Люди нашего времени просто не могут представить себя без электричества. Ведь все что окружает человека, без электрической энергии попросту не может существовать. Но для того, чтобы вы могли пользоваться электричеством у себя в доме, вам нужно будет уделить свое внимание созданию электрической системы проводки, подключения розеток и выключателей.
Конечно же розетки и выключатели нужно будет устанавливать в тех местах, где у вас будет к ним беспрепятственный доступ. Но что касается прокладки проводки в доме, то она, как и счетчик должны быть обязательно спрятанными от посторонних глаз человека.
Выключатели
Если вы хотите следовать всем правилам монтажа электричества в своем доме и не только, то каждый элемент системы должен располагаться на своих местах и вам обязательно понадобиться труба двустенная дкс. К примеру, если взять такой атрибут как выключатель, то по правилах он должен располагаться при входе в комнату. Но помимо, при открытии двери, она не должна его прятать.
Что касается высоты монтажа, то она должна составлять не менее 1,5 метра, и лучше всего если они в каждой комнате будут расположены исключительно с одной стороны. Это конечно же необязательное требование, но вам так будет намного проще привыкнуть, и сможете даже в темноте найти выключатель в каждой комнате.
Розетка
Если в комнате не будет розетки, то вы просто не сможете, к примеру включить телевизор, пылесос и даже поставить свое мобильное устройство на зарядку. Рекомендуется в комнате устанавливать по несколько розеток. Что касается обязательных требований, то лучше всего размещать розетки не выше полуметра от пола. К тому же согласно правилам по пожарной безопасности стоит помнить, что рекомендуется делать на каждую комнату несколько розеток на каждые 6 квадратов вашего дома. Если рассматривать такое помещение как кухня, то рекомендуется делать не менее 3 розеток.
Что же касается установки розеток в таких комнатах как ванная, то ни в коем случае не допускается установка розеток возле газового трубопровода. Минимальное расстояние от труб, по которыми осуществляется подача газа, или же, к примеру заземленные объекты, такие, как например раковина, допускается установка не ближе 50 сантиметров.
Не лишним конечно же будет, если вы для себя составите схему электропроводки вашего дома. Без такой схемы вы просто не сможете обойтись в ситуациях, когда вам нужно будет забить в стену гвозди, или вкрутить шурупы. Ведь если вы попадете в линию, то помимо поражения электрическим током, вы можете вызвать в вашем доме короткое замыкание.
Также стоит помнить и о мерах безопасности при работе с электрическим током. Разумнее всего если на каждую линию, вы сделаете свой рубильник. Рекомендуется чтобы в случае необходимости у вас была возможность отключать каждую комнату от линии электропередач. Ведь, к примеру если у вас сломается розетка на кухне, то вам не нужно будет полностью обесточивать весь дом. Помните, что от качественного монтажа электрической проводки, будет зависеть комфорт при ее использовании.