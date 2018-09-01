Как сделать уборку быстро и эффективно?

Занимаясь различными делами, многие хозяйки едва успевают тщательно убрать квартиру. Конечно, тратить свой выходной на мытье полов не хочется, но сама квартира чистой не станет.
Многое обращаются к услугам клиринговых компаний, которые с помощью специального оборудования приведут любые помещения в идеальное состояние. А чтобы клиринговое оборудование не выходило из строя, в том числе и делают ремонт керхер в Киеве, постоянно на страже сервисные центры.
Поэтому хочется вам или нет, но уборку делать придется. Если вы хотите, чтобы это не заняло много времени, но было эффективным, ознакомьтесь с нашими советами.
Убираемся быстро
• Нужно научиться экономить свое время. Например, для чистки ванной комнаты или туалета, требуется нанести специальный раствор, которому нужно время для очистки ржавчины или въевшихся пятен. Пока идет время, можно провести влажную уборку комнат в доме.
• Для очистки плиты все также как и в предыдущем варианте. Пока ожидается действие средства, можно очистить другие, менее загрязненные поверхности.
• Для того чтобы уборка не отняла много времени и сил, начать стоит с более трудных работ. Например, много времени занимает чистка бытовой техники и различных поверхностей, значит, эту работу нужно выполнить в первую очередь.
• Моем окна. Так как оконные системы моются крайне редко, на них скапливается огромное количество грязи. Которая, кстати, при открывании окна, летит в дом. Если вы хотите, чтобы чистота в доме сохранялась как можно дольше, то обязательно вымойте окна. Для более быстрого мытья следует воспользоваться специальным приспособлением.
• Избавляемся от хлама. В любом жилище со временем скапливаются ненужные вещи, которые загромождают пространство и собирают большое количество пыли на своей поверхности. Также эти вещи создают ощущение того, что у вас очень грязно. Чтобы этого избежать, нужно избавиться от ненужных вещей. Первым делом необходимо выбросить одежду, которая давно не носится. После освободить пространство в посудном шкафу, выкинув чашки с отбитыми ручками, треснутые бокалы и так далее. Также стоит избавиться от макулатуры, которую давно никто не читает. Эти действия помогут визуально увеличить пространство, создавая комфорт и уют.
• Приводим в порядок ванную комнату. Проведите тщательную уборку в данном помещении. Постирайте защитную шторку для душа, коврики, почистите сантехнику. Это придаст приятный и опрятный вид небольшому пространству.
• Чистим зеркала. Неопрятные зеркальные поверхности со множеством непонятных пятен не делают ваш дом красивым и уютным. Поэтому обязательно надо очистить все отражающие поверхности в доме.
• Затем необходимо выполнить влажную уборку помещения, начиная со шкафов. Закончить уборку пыли необходимо мытьем полов.
• Заключающий этап – мойка пола. Поверхность пола хорошо поддается уборке, для этого не требуется прикладывать особых усилий либо протирать полы несколько раз. Для придания чистоты хватит и одного мытья, но стоит уделить особое внимание углам. Для придания свежести в раствор следует добавить специальное ароматизированное средство или же использовать натуральные ароматизаторы.
Если следовать советам и не растягивать каждый этап на полдня, то такая уборка займет минимум времени и придаст помещению уют и чистоту.