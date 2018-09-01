В собственной кроватке спится очень сладко!

Одни дети с рождения имеют свое личное спальное место, другие же предпочитают спать вместе с родителями. Тем не менее, приходит время, когда ребенок торжественно переезжает в свою кровать. Далеко не всем это нравится, ребенку гораздо привычнее и спокойнее сопеть у мамы под мышкой. Чтобы это событие было для малыша желанным, родители могут устроить маленький праздник по поводу переезда, а также устроить спальное место так, чтобы ребенку оно понравилось.
Далеко не всем по карману приобрести фантастическую кровать в форме замка для маленькой принцессы, автомобиля для крохотного гонщика и т.п. Зато вы всегда можете украсить обычную постель ярким постельным бельем тут. До поры до времени родители могут покупать то, что нравится им.
Но с 1,5-2 лет малыш уже имеет свои четкие интересы, с которыми нужно считаться. И если качество, дороговизну, известную марку он еще не оценит, то, безусловно, будет в восторге от любимых героев сказок и мультиков на пододеяльнике и наволочках, подушек в форме зверей, машин, рюшей и прочих красочных мелочей. Понравившееся крохе постельное белье сделает сон слаще и желанней.
Если ваш ребенок уже проявляет первые признаки самостоятельности, полезно будет выбирать постельные принадлежности вместе с ним. Беря на себя ответственность выбора, он чувствует, что родители ему доверяют, и отвечает взаимностью. Этот контакт многого стоит. Сохраняя взаимное доверие, вы сможете найти общий язык даже в подростковом возрасте, когда все детки превращаются в бунтарей и не раз расстраивают своих маму и папу.
Для родителей также важно, чтобы постель для ребенка была качественной. И хотя синтепоновые наполнители прочно заняли свою нишу на данном рынке товаров, как альтернативный вариант, можно приобрести прекрасные одеяла из овечьей шерсти, которые прекрасно согреют ребенка в холодную пору, будут впитывать влагу, оставляя малыша сухим.
Что касается постельного белья, то оно, скорее всего, будет хлопковым (бязь, сатин и т.д.), но обратите внимание еще и на красители, которые используются для нанесения рисунка. Ядовитые химические краски могут раздражать нежную кожу ребенка, вызывать аллергические реакции. Для детского белья чаще всего используются натуральные красители, о чем должно быть упомянуто на этикетке.
Лучше избегать пуговиц, молний и других приспособлений, которые могут мешать сну ребенка. Резинка на простыне, наоборот, сделает ночной отдых более удобным, так как постель не будет сползать.