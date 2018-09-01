Как избавиться от одуванчика на газоне и в саду

Одуванчик доставляет хлопоты многим садоводам и огородникам. Он быстро и легко распространяет семена далеко вокруг себя. Даже если хорошо ухаживать за участком и вовремя удалять сорняки, одуванчик может незаметно перебраться от соседей и быстро превратить сад в лужайку из своих собратьев. Цветок настолько неприхотлив, что чувствует себя прекрасно в любых условиях: на солнце и в тени. Крепкая корневая система не позволяет выдернуть его до конца, ведь он способен вырасти до четверти метра в глубину, а любой оставшийся в земле кусочек корня даст жизнь новому растению. Избавиться от одуванчика сложно, но если на огороде его можно аккуратно выкопать, что делать, если он вырос на газоне?
Способы борьбы
Садоводы используют несколько способов борьбы с одуванчиком:
1. Механический.
2. Химический.
3. Народные средства.
Самый безопасный и недорогой способ – механическое удаление сорняков. Появившиеся всходы выкапывают лопатой, стараясь копнуть глубже. Для облегчения работы землю предварительно поливают (так легче удалить весь корень).
В магазине продают специальный инструмент для удаления корней в виде винта с лезвиями. Он облегчает труд садовода.
Механический способ применяют. Если одуванчик растет в единичном количестве. Большие поляны этого красивого сорняка требуют уже других способов борьбы.
Химия против одуванчика
Для уничтожения назойливых сорняков прибегают к гербицидам на сайте . Есть несколько разных видов таких препаратов. Их наносят строго на каждый цветок. После этого растение чернеет и гибнет. Применяя гербициды, соблюдают правила безопасности:
1. До начала работы изучают инструкцию и следуют ее рекомендациям.
2. Работают в перчатках.
3. Газон предварительно не убирают граблями, а средство наносят только на цветок, избегая попадания на соседние растения.
4. На обработанный участок не допускают домашних животных.
Наиболее эффективно гербициды работают осенью. Только через 3 дня после обработки газон можно стричь.
Народные рецепты
Среди садоводов есть немало противников химических средств борьбы с сорняками. Они предпочитают более щадящие методы и пользуются народными рецептами.
1. Поваренная соль. Посолив цветок, его можно уничтожить.
2. Уксус. Сорняки аккуратно поливают уксусной кислотой, стараясь не попасть на полезные растения.
3. Горячая вода. Самое дешевое средство. Одуванчик поливают кипятком и он гибнет.
4. В саду и на огороде применяют мульчирование и темную пленку под полезные культуры. Они создают препятствия для сорняков, не давая им расти.
Профилактика против одуванчика
Защитить газон от сорняков поможет правильный уход:
1. Выбирают для посадки на газоне траву, устойчивую к погоде и непрошенным соседям - сорнякам.
2. Состриженную траву не убирают, создавая препятствие для роста одуванчика и других ненужных растений.
3. Засевают газон густо, а если осталась проплешина, ее сеют дополнительно.
4. Трава на газоне должна быть ростом не меньше 5 см, тогда одуванчикам не хватит освещения, и они не смогут вырасти.