Особенности ремонта и восстановления битумной кровли

Если вы хотите, чтобы кровля прослужила длительное время, вам стоит особое внимание уделять выбору материала. Помимо этого, необходимо заранее изучить устройство кровли. Все потому, что именно учет основных данных поможет решить, сможете ли вы собственными силами провести ремонт, принять во внимание затраты и прочее.
Хотя битумная черепица blagosvit.com.ua/katepal/ обычно служит не менее 25 — 40 лет, все равно при случае вам стоит иногда проверять ее. Возможно, что вам не повезло, и вам досталась черепица низшего качества, которая портится раньше срока. Возможно, кровельщик установил ее неправильно. С прислоненной к крыше лестницы или при помощи бинокля с земли поищите сломанные, отсутствующие или погнутые черепицы. Таким образом, тщательное обследование позволит своевременно определить наличие дефектов.
Осмотрите гидроизоляцию из металлического листа, идущую вокруг проемов в крыше окон, труб и дымоходов. Прочно ли закреплена гидроизоляция, достаточно ли просмолена или она ржавая и болтается свободно? Масса черной смолы или герметика на гидроизоляции указывает на то, что кто-то неоднократно пытался заливать протечку и, возможно, безуспешно.
Исследуйте желоба на наличие ржавчины, включения и протечки. Водосточные желоба собирают воду с крыши и проводят ее на землю, защищая обшивку стен и окна от воды. При помощи бинокля вы можете увидеть, что листья и мелкие веточки засорили водосточный желоб. Вам понадобится лестница, чтобы увидеть заполненные минеральными гранулами от черепицы желоба, что сигнализирует о конце службы крыши.
Осмотрите дом и чердак изнутри (особенно рядом с дымоходом) и поищите изменения цвета покрытий, что указывает на протечку. Не игнорируйте протечки — независимо от того, сколько причин вы можете придумать для обоснования их самоликвидации, они только увеличатся.