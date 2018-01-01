Отопление. Альтернативные системы отопления в Вашем доме

У вас уже будет система отопления в доме (80% домов в Великобритании имеют центральное отопление или радиаторы хранения). Большинство этих систем были разработаны, чтобы справиться с высокой нагрузкой нагрева плохо утепленного дома. Многие из них обладают способностью отапливать дом в самый холодный день года, до 21 C и можно утверждать, что это необходимо. Многие системы отопления работают наиболее эффективно при максимальной нагрузке, а это значит, что если система рассчитана на самый холодный день, то в остальные дни она будет работать менее эффективно. Эта проблема решается с помощью новейших конструкций котлов и их элементов управления. Большое значение имеют и радиаторы. Большой популярностью сейчас пользуются высокие радиаторы EliTerm https://maxiterm.ua/designradiator/. С ними и красиво, и тепло.
Поскольку мы рассматриваем экологическую модернизацию существующей системы, мы должны рассмотреть ситуацию с предположением, что вы сделали проект, призванный привести ваш дом к столь же высокому стандарту, как вы можете себе позволить. Наиболее экологические источники энергии уже определены. Лучшая система для вашего дома будет зависеть от особенностей дома и вашего образа жизни. Альтернативные системы, которые вы можете выбрать:
1. Полное центральное отопление;
2. Частичное центральное отопление;
3. Индивидуальные обогреватели, если требуется;
4. Полностью полагаться на случайные источники тепла.
Существуют различные причины, по которым Вам может не потребоваться полная система центрального отопления. Вот некоторые из них:
1. Если ваш дом небольшой, компактный и хорошо изолирован;
2. Если ваш дом получает достаточную пассивную солнечную энергию;
3. Если ваш дом имеет эквивалентный диапазон;
4. Если ваш дом имеет большой керамический подогреватель с каменной кладкой;
5. Если вы хотите сконцентрировать свою деятельность только в одной или двух комнатах
Начнем с полного центрального отопления, а дальше будем работать.
Полное центральное отопление.
Подавляющее большинство систем центрального отопления используют воду в качестве среды для переноса тепла от центральной котельной, где это необходимо. Существует много других типов центрального отопления, таких как системы горячего воздуха, полы с подогревом и паровые системы.
Влажная система центрального отопления состоит в большинстве случаев из следующих частей:
- котел, который сжигает топливо и передает тепло воде;
- трубопровод, по нему обычно подается горячая вода с помощью насоса;
- радиаторы, они передают тепло от воды к своему окружению;
- контроли для обеспечения, что нужное количество тепла поставлено там где необходимо и в нужное время.
Если вы улучшали изоляцию как показано, то после этого, скорее всего, система будет слишком большой и размер бойлера можно уменьшить. Можно также уменьшить размер или количество радиаторов, если это позволит более эффективно использовать любую из ваших комнат.