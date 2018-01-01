Как правильно подбирать ингредиенты для приготовления суши

Японская кухня в последнее время прочно вошла в жизнь каждого региона Украины. Сначала различные блюда японского происхождения активно предлагались в ресторанах и кафе. Со временем стали появляться специализированные магазины, где предлагалось купить ингредиенты для приготовления суши и роллов в домашних условиях. Но не все пользователи умеют выбрать действительно качественный товар, чтобы приготовленное дома блюдо ничуть не отличалось от того, что выполняется профессиональным японским поваром.
Особенности выбора
Суши представляют собой диетический продукт, богатый углеводами и аминокислотами. В ресторанах предлагаются разные суши, начиная от мясных, адаптированных под украинских жителей, и заканчивая вегетарианскими.
Роллы – разновидность суши, предлагаются открытыми, закрытыми и тоже с разными начинками. Есть возможность выбрать адаптированные блюда, равно как классические японские с сырой или консервированной рыбой.
Самым важным нюансом является выбор риса, поскольку если его подобрать неправильно, то ваше блюдо будет испорчено, как по вкусовым качествам, так и по визуальной составляющей. Ключевыми особенностями выбора риска являются:
1. Достаточный уровень клейкости. Если рис не будет достаточно клейким, то вы не сможете собрать суши, они будут постоянно разваливаться. Тем более, не получится сделать открытые роллы.
2. Внимательно читайте упаковку, чтобы выбрать подходящий сорт. Если хотите приготовить классические японские суши, то потребуется покупать сорта «Японика» или «Нишики». Однако они достаточно дорогие, поэтому когда финансовые возможности сильно ограничены, можно остановить выбор на американском дешевом аналоге «Калроуз». Но всегда смотрите, кто является производителем. Если производитель не США, но сорт указываются соответствующим, перед вами подделка, и о ее качестве можно будет судить только по факту. Поэтому лучше не рисковать.
3. Круглозерновой. Только такой тип риса подходит, поскольку он фактически не разваривается, а также выдает достаточную клейкость. Если выбрать рис в длинных зернах, то к моменту достаточной клейкости он будет слишком развален. Соответственно, ваше блюдо будет рассыпаться, выглядеть некрасиво.
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Украшения
Украшают суши различными продуктами, но почти все они являются съедобными, а также дополняют вкус блюда. Чаще всего используется икра тобико – икра летучей рыбы. Ее тоже нужно выбирать особенным образом:
• Цвет не должен быть ярко выраженным, икринки прозрачные, но имеют слегка оранжевый отлив. Цвет могут менять в зависимости от необходимости. Например, если добавить чернила каракатицы, то она будет черной, если зеленая – с добавлением васаби. Обратите внимание, зеленая икра острая, поэтому с такими украшениями необходимо быть предельно осторожными;
• Даже если икра заморожена, она должна быть рассыпчатой. Когда она собирается в комочки, то ее морозили неправильно, либо повторно, что уже противоречит условиям хранения и транспортировки.
Если есть возможность возьмите икринку и лопните ее пальцами. Она должна издать характерный хруст. Любая другая икра не будет так хрустеть после заморозки. Так вы определите, действительно ли перед вами икра летучей рыбы, либо продавец пытается выдать за нее другой продукт.