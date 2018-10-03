Интересные факты о янтаре

Янтарь часто называют камнем, однако, это заблуждение. Он является ископаемой смолой деревьев. Так, прибалтийский янтарь хвойного происхождения, а добываемый в Центральной Америке – ископаемая смола рожкового дерева.
Упоминания о янтаре встречаются еще в X веке до нашей эры. Он имеет множество оттенков, начиная от привычного воскового или огненного и заканчивая красивым голубым, который добывается в Доминикане и Мексике.
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Интересные факты:
• Янтарь называют «Слезами моря». Такое название связано с тем, что до XX века добыча янтаря велась на берегу моря, куда после шторма или сильных волн его выносило на сушу. Если количество, обнаруженного янтаря было большим, название местам добычи давали соответственное – Янтарная бухта, Янтарный пляж и т. д.
• Окаменевшая смола, добываемая в Центральной Америке, ценится очень высоко. Во-первых, она имеет красивый голубой оттенок и способностью флюоресцировать. Во-вторых, янтарь имеет большое количество вкраплений насекомых, маленьких земноводных и даже рыб.
• Янтарь из Прибалтики применялся в инкрустации короны египетского фараона – Тутанхамона. Янтарем торговали древние фракийцы, германцы, а у многих народов янтарь выполнял функцию денег.
• Время для созревания янтаря составляет миллионы лет. В природе молодой янтарь не существует, поэтому в мире так мало месторождений. Например, в Таиланде его добывают в количестве 100-120 кг в год.
• Еще в древности было замечено, что при сжигании янтаря выделяется приятный запах. Непригодный для ювелирного дела янтарь постоянно жгли на торжественных мероприятиях, свадьбах и ритуальных обрядах. Было замечено, что во время его сжигания у многих присутствующих проходил кашель.