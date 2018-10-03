Припинено діяльність конвертаційного центру

Рівненська область 03-жов, 16:199 prov 132 0

У Рівненській області податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років проконвертував майже 58 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області, встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги по ухиленню від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, а також з переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили та придбали низку підконтрольних транзитно - конвертаційних підприємств, від імені яких укладали фіктивні господарські угоди з підприємствами реального сектору економіки щодо купівлі/продажу товарів з подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку.

Отриману готівку повертали клієнтам за вирахуванням 12-13 % від суми конвертації.

Таким чином проконвертовано майже 58 млн. грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних та інших приміщеннях, які використовувалися фігурантами, вилучено 7,4 тис. доларів США готівкою, 11 печаток підприємств «транзитно - конвертаційної» групи, чорнові записи та бухгалтерські документи щодо проведених фінансово-господарських операцій з компаніями реального сектору економіки, а також ноутбуки, флеш накопичувачі та жорсткі диски з електронними документами підконтрольних підприємств та компаній – вигодонабувачів.

На даний час заблоковано близько 100 рахунків фігурантів у фінансово-кредитних установах, у т. ч. суми ліміту ПДВ в СЕА ПДВ.

ГУ ДФС у Рівненській області.



