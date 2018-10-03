Вибираємо білизну для дівчинки-підлітка

Мова в нашій статті піде не про блузи і спідниці, навіть не про популярні серед молоді джинси - зараз ми поговоримо про основну і самі інтимні деталі дівочого туалету - про нижню білизну. InSecret.com.ua https://insecret.com.ua/ - інтернет-магазин колгот, панчох, еротичної білизни, домашнього одягу, ексклюзивних купальників і нижньої білизни. Природно, кожна дівчина при виборі бюстгальтера буде звертати увагу не на якість моделі, а на її красу. Проте, купуючи цю деталь гардеробу, в першу чергу слід керуватися її якістю. Ні в якому разі не можна вибирати тісний ліфчик, так як він буде віджимати кровоносні судини, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.
Не слід захоплюватися також так званими моделями push-up або ліфчиками з кісточками - вони можуть травмувати і стискати груди, що при тривалому носінні часто стає причиною захворювань і в зрілому віці може призвести навіть до появи шкідливих новоутворень в грудях.
Для щоденного використання краще моделі з натуральних тканин, з широкими бретелями, які надійно фіксували б груди, що особливо актуально під час фізичних навантажень для запобігання появи розтяжок. У спеку краще відмовитися від бюстгальтерів з поролоновими вставками, якими красивими б вони не були, так як груди повинна дихати, що особливо актуально в літній час. До того ж слід привчити себе вдома ходити без ліфчика, так як навіть найзручніші моделі здавлюють груди і сприяють наростанню в ній напруги.
Що стосується трусиків, то вони також ні в якому разі не повинні бути тісними, щоб не віджимати судини і не стати причиною виникнення хвороб органів малого таза. Крім того, лікарі категорично не рекомендують часто носити трусики танга, так як вважають цю модель найшкідливішої. Справа в тому, що особливості крою танга сприяють розвитку вагінальних інфекцій і захворювань сечового міхура. До того ж вони навіть можуть травмувати шкіру і привести до появи такої пренепріятнейший проблеми, як геморой. Для підлітків найкраще вибирати нижню білизну з натуральних тканин, таких як шовк і бавовна, а також використовувати щоденні прокладки, щоб виключити почуття дискомфорту при використанні тієї чи іншої моделі.