Зеркальные шкафы купе - раздвигаем пространство

Шкафы купе https://www.kult-mebeli.com.ua/shkafy-kupe на сегодняшний день являются весьма популярным предметом мебели. Они не просто удобны и функциональны, но и современны и красивы. Этому немало способствует широкий выбор материалов для изготовления шкафов купе. Однако, особой красотой и изяществом отличаются зеркальные шкафы-купе. Зеркала придают этому, казалось бы, обычному предмету мебели исключительный шарм и некоторую загадочность. Если говорить о зеркалах в интерьере, в целом, они играют роль важного декоративного элемента. При этом декоративные функции зеркал, использованных для создания шкафов купе, особенно выражены.
Зеркалами, как правило, отделываются передние панели шкафов купе. Причем шкафы купе обычно имеют зеркала на всю высоту своих створок. Столь крупные зеркала прекрасно смотрятся практически в любом помещении, насыщая его светом, особенно если такие шкафы купе расположить напротив окна. Небольшие вкрапления зеркальных элементов тоже придают определенную изысканность лицевым панелям шкафов купе. В отделке створок могут также использоваться фигурные зеркала, которые приближают шкафы купе к предметам искусства.
Шкафы купе с зеркалами несут не только декоративную нагрузку, но и функциональную. В первую очередь это функции обычного зеркала, без которого не может обойтись ни одна модница, и которое непременно присутствует в каждом доме. Кроме того, зеркала, особенно крупные, визуально расширяют пространство и придают ему еще больше освещенности. Поэтому весьма удачно использование шкафов купе, отделанных зеркалами, в небольших помещениях, которым такие шкафы купе как бы возвращают занятое пространство.
Зеркальные шкафы-купе современны и элегантны, прекрасно смотрятся в самых разных интерьерах. Благодаря современному выбору форм и размеров, многообразию декоративных элементов, есть возможность изготавливать зеркальные шкафы купе для любого стилевого оформления интерьера.
Что касается безопасности зеркального шкафа купе, то она состоит на самом высоком уровне. Это обеспечивается присутствием на обратной стороне зеркал специальной защитной пленки. Благодаря этой пленке, даже если зеркало разобьется, оно не осыплется на мелкие осколки. Таким образом, исключается вероятность ранения от осколков случайно разбитого или поврежденного зеркала.
Как видно, зеркальные шкафы купе – это сочетание красоты, функциональности и высокий уровень безопасности.