Дівоча вечірка

За давніми переказами під час дівич-вечора потрібно було плакати, але тепер молодим і сучасним зовсім необов'язково цього робити. І зараз дівич-вечір не влаштовують тільки напередодні весілля. Ти можеш його влаштувати як і коли хочеться.
Збирай подруг де завгодно: у себе вдома, на природі або в кафе. Але не забувай про основне і незмінному правилі дівич-вечора, яке дотримувалося і в колишні часи і зараз, на сучасному дівич-вечорі - відсутності чоловіків.
Згідно древнім традиціям дівич-вечора, дівчата повинні були співати сумні пісні і голосити під час свята. На сьогоднішній день це абсолютно ні до чого. Тому на дівич-вечорі краще веселися від душі, грай в ігри, приймай участь у конкурсах, гадай на своїх обранців.
Яким буде дівич-вечір, залежить від себе і від твоїх можливостей. Ти можеш заздалегідь спланувати сценарій вечірки. Якщо серед твоїх подруг є дівчина з великим життєвим досвідом - тобі пощастило. Вона може стати заводієм на святі, і звичайні конкурси можуть стати ще цікавіше і веселіше.
Як найкраще запросити подружок на дівич-вечір? Ти можеш розіслати запрошення листівки, можеш подзвонити і запросити по телефону, а можеш оголосити про намічений дні свята завчасно.
Як же розважитися подругам на вечірці? По-перше, ти можеш включити в вечірку смачний стіл, танці під улюблену музику, ігри, конкурси. Подивіться хороші фільми, проведіть вечір ворожінь. Згадайте про дні, проведені разом з близькими подругами, переглянувши альбом з фотографіями. Від цього ви отримаєте позитивні емоції.
Стрип-бар клубу «Спліт» https://www.split.lviv.ua/show-bar – це ідеальне місце для парубоцьких да дівочих вечірок. За потреби Ви можете викупити зал на весь вечір і насолоджуватись яскравим шоу лише у компанії Ваших гостей.
Дівич-вечір на природі
Якщо ти вирішила влаштувати дівич-вечір на природі - це також має свої плюси. Що може бути прекрасніше тихого дзюрчання річки, запах багаття, ігри на чистому повітрі? Якщо це літо - пограйте з м'ячем у воді, поплавайте. Стравою для подібного відпочинку можуть бути шашлики, адже вдома не зробиш їх такими смачними - з запахом багаття і ліси. Розподілені, хто що принесе з їжі і пиття.
Дівич-вечір в сауні
Банний дівич-вечір відрізняється скромністю і простотою. Скористайся моментом - позалицятися за собою: зроби масаж, нанеси маски, пом'якшити руки і ноги кремом. Можеш послухати разом з подругами твою улюблену музику. Сумісності приємне з корисним!
спортивний дівич-вечір
Якщо ти займаєшся спортом і маєш можливість провести вечірку на стадіоні або в роздягальні, то цей варіант безсумнівно підійде для тебе. Відсвяткуйте з подружками нові перемоги і успіхи в спорті!
Дівич-вечір для бізнес-леді
Якщо ви ділова жінка і не маєте часом, то спитайте дівич-вечір, наприклад, в кафе, клубі чи ресторані. Цей варіант не займе багато часу на підготовку. Крім того, плюсом такого варіанту є те, що тут Ви маєте можливість зав'язати нове знайомство.