Какое постельное белье купить?

Виды постельных наборов
К реализации предлагаются постельные комплекты из различных материалов и любых размеров, классифицировать их проще по ценовым категориям, во многом определяющим качество текстиля. Так, наборы можно разделить на три группы:
элитные;
бюджетные;
детские.
Элитные комплекты отличаются изящным дизайном и безупречным качеством, для изготовления используются натуральные и безопасные ткани – сатин, шелк, жаккард и прочие, которые характеризуются высоким уровнем износостойкости, высокой воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и гипоаллергенностью. Единственным недостатком таких комплектов является высокая цена.
Бюджетные наборы рассчитаны на широкий круг потребителей, изготовители предлагают как дорогостоящее белье, так и доступное по цене для каждого покупателя. Бюджетные комплекты характеризуются широким набором расцветок и шьются преимущественно из прочных и экологичных материалов – хлопка, сатина, бязи, поплина и прочих. Такой текстиль соответствует установленным государственным стандартам безопасности, но сохраняет первоначальный внешний вид только при условии бережного ухода.
Детские наборы являются наиболее качественными, поскольку к ним предъявляются повышенные требования. Для создания такого белья обязательно используются натуральные ткани, не вызывающие аллергических реакций, хорошо пропускающие воздух и выдерживающие частые стирки. Найти подходящий комплект для ребенка не проблема – в продаже имеются наборы любых расцветок и размеров.
Лучшие материалы для пошива постельного белья
Чтобы спать спокойно на протяжении всей ночи, а утром чувствовать себя хорошо, постельное белье должно быть воздухопроницаемым и гигроскопичным, такими качествами отличаются натуральные материалы, такие как:
хлопок;
лен;
шелк.
Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются хлопковые комплекты, особенно прочным, гигиеничным и износостойким является
Льняные постельные принадлежности характеризуются высокой плотностью, прочностью и отличной теплопроводностью, они согревают зимой и дарят приятную прохладу летом. Кроме того, лен обладает антисептическими свойствами. Несмотря на то, что ткань кажется жесткой, после нескольких стирок это менее заметно.
Шелковые комплекты отлично пропускают воздух и имеют приятную на ощупь поверхность, они прослужат долго без потери качества и внешнего вида только при условии грамотного ухода. Отличной альтернативой шелковым изделиями являются комплекты из атласа и крепдешина.
Купить постельное белье из качественного материала можно в интернет-магазине «Smart-fox». При выборе комплекта обратите внимание на плотность ткани, именно от этого показателя зависит износостойкость белья. Лучше отдать предпочтение текстилю с плотностью не ниже не менее 65 н/см2. Вся необходимая информация имеется на этикетке и в описании на сайте.