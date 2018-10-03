Какое постельное белье купить?

Выбирая постельное белье, хочется приобрести комплект, который прослужил бы долгое время, поэтому в первую очередь обратить внимание следует на происхождение волокон и плотность ткани. Кроме того, необходимо убедиться в безопасности и качестве белья, поскольку изделия из дешевых материалов не пропускают воздух и могут вызвать аллергию. Выясним, какие виды комплектов существуют, и из какого материала лучшеК реализации предлагаются постельные комплекты из различных материалов и любых размеров, классифицировать их проще по ценовым категориям, во многом определяющим качество текстиля. Так, наборы можно разделить на три группы:элитные;бюджетные;детские.Элитные комплекты отличаются изящным дизайном и безупречным качеством, для изготовления используются натуральные и безопасные ткани – сатин, шелк, жаккард и прочие, которые характеризуются высоким уровнем износостойкости, высокой воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и гипоаллергенностью. Единственным недостатком таких комплектов является высокая цена.Бюджетные наборы рассчитаны на широкий круг потребителей, изготовители предлагают как дорогостоящее белье, так и доступное по цене для каждого покупателя. Бюджетные комплекты характеризуются широким набором расцветок и шьются преимущественно из прочных и экологичных материалов – хлопка, сатина, бязи, поплина и прочих. Такой текстиль соответствует установленным государственным стандартам безопасности, но сохраняет первоначальный внешний вид только при условии бережного ухода.Детские наборы являются наиболее качественными, поскольку к ним предъявляются повышенные требования. Для создания такого белья обязательно используются натуральные ткани, не вызывающие аллергических реакций, хорошо пропускающие воздух и выдерживающие частые стирки. Найти подходящий комплект для ребенка не проблема – в продаже имеются наборы любых расцветок и размеров.Чтобы спать спокойно на протяжении всей ночи, а утром чувствовать себя хорошо, постельное белье должно быть воздухопроницаемым и гигроскопичным, такими качествами отличаются натуральные материалы, такие как:хлопок;лен;шелк.Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются хлопковые комплекты, особенно прочным, гигиеничным и износостойким является. Не менее востребованы наборы из ситца и бязи, они разнятся между собой гладкостью полотна и плотностью. С целью повышения прочности белья некоторые производители включают в состав полиэстер – это синтетические волокна, которые безопасны для здоровья человека.Льняные постельные принадлежности характеризуются высокой плотностью, прочностью и отличной теплопроводностью, они согревают зимой и дарят приятную прохладу летом. Кроме того, лен обладает антисептическими свойствами. Несмотря на то, что ткань кажется жесткой, после нескольких стирок это менее заметно.Шелковые комплекты отлично пропускают воздух и имеют приятную на ощупь поверхность, они прослужат долго без потери качества и внешнего вида только при условии грамотного ухода. Отличной альтернативой шелковым изделиями являются комплекты из атласа и крепдешина.Купить постельное белье из качественного материала можно в интернет-магазине «Smart-fox». При выборе комплекта обратите внимание на плотность ткани, именно от этого показателя зависит износостойкость белья. Лучше отдать предпочтение текстилю с плотностью не ниже не менее 65 н/см2. Вся необходимая информация имеется на этикетке и в описании на сайте.