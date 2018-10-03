Рівненські ревізори виявили з початку року фінансових порушень, що призвели до втрат, на понад 30 млн грн

Рівненська область 05-жов, 12:099 prov 0 0

Упродовж січня – вересня 2018 року Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області забезпечило відшкодування втрат фінансових та матеріальних ресурсів на 14,7млн грн.

До порушників бюджетної дисципліни застосовано 30 заходів впливу, а саме: зупинено операції з бюджетними коштами.

За матеріалами контрольних заходів, переданих до правоохоронних органів, розпочато 23 досудових розслідувань. До суду пред’явлено 1 позов щодо відшкодування винними особами втрат фінансових та матеріальних ресурсів. Перед органами прокуратури державні аудитори ініціювали пред’явлення до суду 28 позовів.

За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 114 посадових осіб, 22 – до дисциплінарної та матеріальної.

Загалом з початку року спеціалісти Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели 33 контрольних заходи і виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на понад 30 млн гривень.



Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби

в Рівненській області.