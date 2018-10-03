bank-ua.com
Рівне:

Рівненські ревізори виявили з початку року фінансових порушень, що призвели до втрат, на понад 30 млн грн

Рівненська область 05-жов, 12:099 prov 0 0
Упродовж січня – вересня 2018 року Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області забезпечило відшкодування втрат фінансових та матеріальних ресурсів на 14,7млн грн.
До порушників бюджетної дисципліни застосовано 30 заходів впливу, а саме: зупинено операції з бюджетними коштами.
За матеріалами контрольних заходів, переданих до правоохоронних органів, розпочато 23 досудових розслідувань. До суду пред’явлено 1 позов щодо відшкодування винними особами втрат фінансових та матеріальних ресурсів. Перед органами прокуратури державні аудитори ініціювали пред’явлення до суду 28 позовів.
За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 114 посадових осіб, 22 – до дисциплінарної та матеріальної.
Загалом з початку року спеціалісти Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провели 33 контрольних заходи і виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на понад 30 млн гривень.

Прес-служба
Управління Західного офісу
Держаудитслужби
в Рівненській області.
Похожие новости
Рівненські держаудитори виявили втрат на 10 мільйонів гривень
Головна » Рівненська область

Рівненські держаудитори виявили втрат на 10 мільйонів гривень

За січень – на понад шість мільйонів гривень порушень фінансово-бюджетної д ...
Головна » Рівненська область

За січень – на понад шість мільйонів гривень порушень фінансово-бюджетної д ...

З ПОЧАТКУ РОКУ СПЕЦІАЛІСТИ ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИЯВИЛИ ...
Головна » Рівненська область

З ПОЧАТКУ РОКУ СПЕЦІАЛІСТИ ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИЯВИЛИ ...

З початку року рівненські держфінінспектори виявили фінансових порушень май ...
Головна » Рівненська область

З початку року рівненські держфінінспектори виявили фінансових порушень май ...

У Сарненській центральній районній лікарні рівненські аудитори виявили пору ...
Рівненська область, Здоровя

У Сарненській центральній районній лікарні рівненські аудитори виявили пору ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Жовтень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Вгору