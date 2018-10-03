Ремонт bluetooth на iphone

С ремонтом iPhone, которій качественно и оперетивно может выполнить iMac Service, если он перестал ловить сигнал Bluetooth, ни в коем случае нельзя затягивать. Даже если вы редко включаете эту функцию или не пользуетесь ей вообще. Дело в том, что в некоторых случаях отказ Bluetooth может быть лишь одним из звеньев целой цепи неполадок. Рано или поздно эта неприятность может обернуться комплексным повреждением аппарата.
Что же именно является причиной того, что iPhone перестает определять устройства, доступные по сети Bluetooth?
1) В большинстве случаев проблема вызвана поломкой соответствующего модуля, который закрепляется на печатной плате телефона. Это происходит вследствие грубых механических повреждений: телефон мог упасть или пострадать от удара при тряске (особенно справедливо для тех аппаратов, которые носятся без защитного чехла). Чтобы вернуть айфону функциональность, понадобится поменять поврежденный модуль на новый.
2) Иногда из-за падения смартфона с высоты страдает обвязка Bluetooth-модуля. Кроме того, эта неисправность может стать следствием проникновения во внутренности аппарата жидкости. Это наиболее опасный случай: сразу после попадания влаги на поверхности внутренних деталей запускается губительный процесс коррозии, который при попустительстве пользователя может разрастись до таких масштабов, что ремонт всего аппарата окажется нерентабелен. Поэтому при малейшем подозрении на просачивание влаги внутрь телефон необходимо выключить и срочно отнести в ремонтную компанию. После диагностики сотрудник сервис-центра огласит свой вердикт и назовет стоимость и предварительные сроки ремонта. Как правило, починка намокшего телефона длится от нескольких часов до 2-3 суток (в зависимости от масштабов поражения). Для восстановления работоспособности смартфона в этом случае понадобится прочистка внутренностей от коррозии и замена всех неисправных деталей.
3) В некоторых случаях айфон может не видеть Bluetooth из-за повреждений контактов печатной платы или антенны. Такое происходит из-за грубого физического воздействия либо попадания в смартфон жидкости. Продолжительность и общая стоимость ремонтных работ станут известны после диагностики состояния iPhone в сервисном центре.