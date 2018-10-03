У Рівному місцева казна отримала більше 731 млн.грн. податку на доходи фізосіб

Рівненська область 08-жов, 16:429 prov 44 0

За дев’ять місяців поточного року з офіційних доходів жителів Рівного місцевий бюджет отримав 731,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 126,7 млн грн. більше, ніж торік. Податок на доходи фізичних осіб стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає 71 відсоток загальної суми податків.

Враховуючи те, що ПДФО сплачується з легальних доходів громадян, то саме від сумління працедавців, котрі розуміють важливість дотримання законодавства про оплату праці, залежить не лише соціальний захист найманих працівників, а й добробут місцевої громади, на території якої вони здійснюють свою діяльність.

В податковій інспекції нагадують, що у поточному році розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 гривні. Це той розмір оплати праці, що роботодавці повинні легально платити своїм працівникам і та планка, нижче якої працівники не мають права продавати свою працю. Крім того, мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.