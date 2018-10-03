Наверное, не зря именно индейцам Северной Америки пришла в голову идея шить обувь из сыромятной кожи. Неутомимые охотники, чуткие проводники, знатоки природы и повадок животных, индейцы прекрасно понимали, какая именно обувь поможет им и в охоте, и в выслеживании врагов. Именно благодаря индейцам пришли в моду, да так и остались в ней мокасины, ставшие в 2019 году буквально хитом обувной моды.
Мокасины и не только, причем прекраснейшего качества предлагает Вам сток чобыток.
Обычно мокасины изготавливали из сыромятной кожи, которая легко поддается обработке и сшиванию, а после высыхания становится прочной, пластичной, но при этом достаточно твердой, чтобы защитить кожу ног от травм. Легкие, идеально садящиеся по ноге мокасины, означали меньшее утомление, бесшумный шаг, дольше сохраняли силы охотника. Для зимы шились мокасины из более плотной кожи, обязательно мехом внутрь, летом могли носить обувь, плетеную из листьев кукурузы. Праздничную и рабочую обувь украшали вышивкой бисером или иглами дикобраза.
К слову, представление о том, что мокасины — мягкие, исключительно низкие туфли несколько неверно. У каждого племени были свои особенности пошива обуви. Индейцы арапахо, жители богатых водой краев, где в густой растительности скрывались змеи, сшивали мокасины с высокими жесткими кожаными гетрами, чтобы предотвратить случайный укус и защититься от сырости. Индейцы Великих равнин — оджибве, команчи, уичита — делали обмотку из кожи более тонкой, чем кожа мокасин. Они хорошо защищали ногу и не создавали лишней тяжести. В жаркий день этот верх подворачивался, когда же становилось прохладно — поднимался. У индейцев южных сухих равнин в ходу были дастеры. Это были легкие, расшитые причудливыми узорами мокасины, скрепленные шнурками-завязками, которые одновременно и украшали обувь.
Бледнолицые оценили удобство мокасин, и уже в 18 веке у обувщиков Америки можно было купить женские и мужские мокасины для отдыха, дома и прогулок. Годы шли, с диковинной обувью познакомился Старый Свет. В начале 20 века открылась первая обувная фирма, где можно было заказать мокасины. Одной из первых женщин Европы, оценивших новую обувь, стала Одри Хепберн, икона стиля прошлого века.
Модные мокасины сегодня могут напоминать туфли или полуботинки, домашние тапочки или балетки. На прилавках бутиков или на фото в интернет-магазине можно найти доступные по цене женские мокасины необычных цветов, с пряжками, шнурками, стразами или мехом внутри. В летне-осеннем сезоне 2019 года мокасины с удовольствием носят в Москве и Вашингтоне, на отдыхе и в офисе, их любят дети и взрослые. Классические и ультрамодные мокасины — это неизменное удобство и стиль.