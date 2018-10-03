Комітет ПАРЄ підтримав українські зміни до резолюції про "прощення" РФ

Актуально 09-жов, 11:399 prov 0 0

Комітет з питань правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, який представлятиме у ПАРЄ проект змін до правил накладання санкцій, підтримав правки до документа, які роблять неможливим "прощення" Росії.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Два правки, які усувають головні ризики документа, були запропоновані групою депутатів ПАРЄ на чолі з представниками України. Натомість, правки, що просувалися групою проросійських депутатів, були відхилені переважною більшістю голосів.

Це рішення ще має підтвердити пленарна зала, коли розглядатиме резолюцію. Між тим, за практикою ПАРЄ, підтримка пропозиції у комітеті суттєво підвищує шанси на успіх голосування за неї.

Головна пропозиція стосується принципу голосування за санкційні рішення. Як відомо, резолюція пропонує підвищити поріг голосування до 2/3 голосів (зараз – 1/2), що суттєво ускладнює накладення санкцій на Росію. Натомість українська поправка залишити правило 1/2 для низки санкцій, включаючи позбавлення росіян права голосу.

Друга пропозиція забороняє брати участь у роботі ПАРЄ парламентарям, обраним виборцями на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Також комітет рекомендує асамблеї підтримати норму, яка ініціює накладання на Росію додаткових покарань у разі, якщо РФ, уникаючи санкцій, у 2019 році знову не подасть список своєї делегації для участі в роботі Асамблеї.