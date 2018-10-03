Тепловые завесы

Функции воздушно-тепловой завесы
Прежде всего, это препятствие в проеме дверей. Оно не дает воздушным массам извне попасть в помещение. Так можно избавить от перепадов температуры, то есть мы контролируем климат в здании. Появился барьер не только сквозняку, но и пыли, мошкам. Теплозавес устанавливают над дверью или сбоку ее. Принцип работы чем-то напоминает тепловентилятор.
Особенность установки
Данная установка должна захватывать весь дверной проем, располагаться достаточно близко к нему. Если тепловая завеса превышает высоту дверного проема, то это не плохо. Если же проем превышает, то рекомендуется ставить несколько установок и максимально близко к проему. От высоты проема зависит скорость движения воздуха установки (чем выше – тем скорость больше).
Принцип работы
Тепловентилятор, который расположен во внутренней части конструкции затягивает воздух из комнаты. Там воздушная масса проходит занавес перфорированной стенки в корпусе.
Вторым этапом для воздуха в установке будет поднятие его температуры при помощи электрического или водяного нагревателя.
Установка заставляет нагретые воздушные массы мощным потоком двигаться опять в помещение.
Мощный поток воздуха закрывает собой весь дверной проем. Получаем эффект завесы из воздуха. Ее невозможно уловить взглядом. Зато есть препятствие сквознякам.
Типы завесов
Без функции подогрева – принцип захвата воздушной массы внутрь конструкции и на выходе мощный поток воздуха на весь проем. Этот поток и есть барьер, который останавливает насекомые и предотвращает колебания температуры внутри помещения. Часто применяют на дверях складов.
С подогревом воздуха – принцип работы такой же. Дополнительные опции: подогрев или охлаждение воздуха. А это значит, что можно согреться, пройдя тепловую завесу, когда заходишь в дом с прогулки по улице. Конструкция с подогревом бывает 2 видов:
Электрические - тен выступает в роли нагревателя. Внешне выглядит в виде металлической трубки, внутри которой спиралевидный нагревательный элемент. Трубка эта покрывается стеклокерамикой.
Водяные – горячая вода выполняет роль нагревателя. Она подается в теплообменник. Данный вариант установки будет более выгодным в финансовом вопросе, чем электрический тепловой завес.