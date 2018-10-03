З легальних доходів громадян, в казну області, надійшло понад 2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб

Рівненська область 11-жов, 18:359 prov 37 0

ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що за дев’ять місяців поточного року до зведеного бюджету країни надійшло 2 784 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Відповідно, державний бюджет отримав 708,8 млн. грн., що на 139,4 млн. грн. перевищує минулорічні показники. Територіальні громади області отримали 2075,2 млн. грн. на доходи фізичних осіб, що на 423,6 млн. грн. більше ніж торік.

«Заробітна плата є однією з головних економічних категорій, що поєднує інтереси як працівників, підприємців так і держави, і безпосередньо впливає на рівень життя населення. Вона є і показником досягнень та прорахунків суспільства. Від її розміру залежить розмір податку на доходи фізичних осіб – одного з основних джерел наповнення місцевого бюджет»,- зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев

Тож, ГУ ДФС у Рівненській області нагадує роботодавцям та найманим працівникам, що неоформлений трудовий договір є не лише грубим порушенням трудового законодавства, а й у подальшому тягне за собою низку проблем для самого працівника. Суб`єктам господарювання теж слід пам’ятати – використання нелегальної робочої сили, не оформлення трудових відносин або несвоєчасна реєстрація трудових відносин з найманим працівником – це порушення трудового законодавства, яке передбачає адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.

ГУ ДФС у Рівненській області.