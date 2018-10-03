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Фитопрожектор для растений - гарантия богатого урожая

Тематична 11-жов, 18:409 prov 47 0
Фитопрожектор для растений - сверхважное приобретением для тех, кто выращивает культуры для себя или на продажу, стремясь получать хороший урожай вне зависимости от погоды за окном. Он отличается экономичностью и надежностью, при этом чрезвычайно эффективен. С ним можно значительно повысить количество рассады и собранных плодов, увеличив доходы от любимого дела и минимизируя потери.
Светодиодный прожектор для растений - основные характеристики
Прожектор для растенийСветодиодный прожектор для растений - это устройство, созданное специально с целью подсвечивания выращиваемых культур, доступное к использованию в обычных, подвальных и полуподвальных объектах любого уровня освещенности. Надежность устройства обусловлена качеством материалов, из которых он изготовлен:

Корпус выполнен из устойчивого к любым повреждениям металла и абсолютно герметичен;
Рассеиватель сделан из закаленного стекла и имеет большой коэффициент рассеивания света;
Прочный крепеж позволяет осуществлять установку сверху по-над растениями или рядом с ними;
Особый наклонный механизм дает возможность регулировать угол падения света.
Стоимость оборудования демократична.
Специальная подсветка обеспечивает растительность обоими спектрами нужного для активного роста излучения - красным и ультрафиолетом, а потому выращивать урожай можно во всевозможных помещениях разного уровня освещения. И это не единственное преимущество:
Экономичность и долговечность - питаясь низковольтным напряжением, он затрачивает в 5-10 раз меньше электроэнергии, чем его аналоги, при этом не требует дополнительных мер по обслуживанию в продолжении 100000 часов без перерыва;
Исправно работает в помещениях с высокой влажностью и в широком интервале температур;
Интуитивно просто и понятно устанавливается и используется;
Экологически безопасен для окружающей среды.

Купить прожекторы для растений по доступной цене с гарантией
Каждый, кого заботит урожайность, должен подумать о том, чтоб купить прожекторы для растений заранее. С его помощью выращивают цветы для дома и на продажу для праздников, огородную рассаду, фрукты и овощи, проростки пшеницы для животных. С ними можно прорастить культуры на грунте с нуля, обеспечить отличный товарный вид готовой продукции.
Покупку агрегата желательно осуществлять в проверенных магазинах, предоставляющих качественный товар с гарантией. В интернет-магазине LED освещения Ledstorm.ua представлен широчайший выбор светодиодной продукции, в том числе фитопрожекторы для растений. Именно здесь покупка подсветки будет наиболее выгодной, потому как магазин предлагает своим покупателем высокий уровень сервиса, доступные цены, и оперативную доставку по всей стране.
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