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На Рівненщині викрили підпільний цех з обробки бурштину

Рівненська область 12-жов, 18:159 prov 0 0
У результаті проведених спільних заходів працівників органів прокуратури Рівненської області та Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України сьогодні, 12 жовтня, викрито та припинено діяльність підпільного цеху з оброблення бурштину, який функціонував на території домоволодіння жителя смт. Зарічне.
Загалом у ході проведених обшуків виявлено та вилучено близько 100 кг бурштину різних фракцій, а також 8 станків для оброблення «сонячного» каміння, 2 мотопомпи заводського виробництва, ваги і «чорнові» записи.
Зазначені слідчі дії проведено у рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр).
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Сарненська місцева прокуратура Рівненської області. На даний час тривають слідчі дії щодо документування протиправної діяльності осіб, пов’язаної із незаконними операціями із бурштином.
Про це повідомили у Сарненській місцевій прокуратурі Рівненської області.
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