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Малий бізнес Рівненщини перерахував на потреби місцевих громад понад 376 мільйонів гривень єдиного податку

Рівненська область 18-жов, 08:499 prov 52 0
За дев’ять місяців 2018 року платники, які обради спрощену систему оподаткування обліку та звітності, перерахували до місцевого бюджету 376 млн. 747 тис. грн. єдиного податку.
У структурі перерахованого до місцевих скарбниць єдиного податку внесок юридичних осіб – спрощенців платників 3 групи складає 15 відсотків, або 57,7 млн. грн., сільськогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку 4 групи сплатили 45,7 млн. грн. Решту 73 відсотки, або 273,3 млн. грн. надійшло від фізичних осіб – підприємців.
Проти минулорічного загальна сума єдиного податку, перерахованого у місцеві скарбнички, зросла майже на 26 відсотків. За рахунок такого приросту місцеві громади отримали на 78 млн. грн. більше ніж у січні-вересні 2017 року.
Начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев наголосив, що єдиний податок у повному обсязі спрямовується суб’єктами господарської діяльності безпосередньо до місцевих бюджетів. Відтак, перераховуючи його своєчасно та у повному обсязі, платники єдиного податку забезпечують фінансування поточних потреб та сприяють розвитку своєї місцевої громади.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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