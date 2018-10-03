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На Рівненщині СБУ затримала на хабарі керівника підрозділу військкомату

Рівненська область 18-жов, 08:519 prov 53 0
На Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника структурного підрозділу одного з об’єднаних міських військових комісаріатів.
Оперативники спецслужби встановили, що начальник служби захисту інформації пообіцяв місцевому жителю сприяння у вирішенні питання звільнення від військового призову до армії. Вартість своїх «послуг» зловмисник оцінив у вісімсот американських доларів.
Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із населених пунктів області після отримання всієї суми неправомірної вигоди.
У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення посадовця від займаної посади.
Операція з викриття посадовця проводилася спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону.

Прес-центр СБ України.
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