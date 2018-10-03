Легкоатлетка з Рівненщини виборола шосте місце на Олімпійських іграх у Буенос-Айресі

З 6 по 18 жовтня у Буенос-Айресі проходять ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри.На найпрестижнішому спортивному форумі Планети Україну представляють 55 олімпійців, які виступатимуть у 22-х видах, серед них ліцеїстка Комунального закладу «Костопільський обласний ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і спорту» Рівненської обласної ради легкоатлетка Світлана Жульжик.Світлана Жульжик за результатами трьох забігів стала сьомою з бігу на 800 метрів. 11 жовтня вона подолала дистанцію за 2.09,73 хв. Так, у другому етапі у вісімці найкращих спортсменок легкоатлетка виборола шосте місце з результатом 4.19.94 хв.Підготувала Світлану Жульжик до ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор тренер-викладач Тетяня Фінчук.