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Операція «Акциз – 2018» та «Рубіж-2018» триває

Рівненська область 18-жов, 12:229 prov 44 0
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області спільно із працівниками Управління патрульної полії у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2018» та «Рубіж-2018», проведено відпрацювання отриманої інформації щодо законності перебування на території України транспортного засобу (мотоцикла) марки BMW S1000RR.
При перевірці документів у водія встановлено, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки. За результатами подальшої перевірки з’ясовано, що вищевказаний мотоцикл BMW митний кордон України не перетинав та знаходиться на території України з порушенням митних правил.
Транспортний засіб орієнтовною вартістю 616 тис. грн. вилучено до вирішення по суті та доставлено на арешт майданчик.
Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішення згідно вимог чинного законодавства.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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