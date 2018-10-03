Мотоциклетная экипировка – стиль и безопасность

Некоторые мотолюбители не придают особого значения одежде, в которой ездят на мотоцикле. Но, большинство опытных байкеров и мотогонщиков знают, как важна «правильная» экипировка мотоциклиста.
Конечно, модная мотоэкипировка создает особый стиль и подчеркивает индивидуальность, выделяет мотогонщиков среди общей массы, но основным предназначением хорошей экипировки является надежная защита мотоциклиста и максимально комфортное управление транспортом.
Главными элементами экипировки мотоциклиста являются шлем, мотокуртка, мотоштаны, мотоботы, перчатки.Качественные мотоциклетные штаны уберегут от сильного ветра, пыли. грязи, неблагоприятных погодных условий. Специальные материалы, из которых производят экипировку мотоциклистов, отвечают всем необходимым требованиям (позволяют телу дышать, при этом не промокают, не нарушают теплообмен), прекрасно чистятся, позволяют выглядеть красиво и стильно. Многие фанаты скоростной езды дополнительно приобретают наколенники, налокотники и прочие элементы защиты от возможных травм. Мотоэкипировка высокого качества обеспечит безопасность и при этом позволит выглядеть «круто».
Важнейший элемент двухколесного транспорта – резина отличного качества
Резина для мототехники является очень важным составным элементом, она влияет на скорость и управляемость мототранспорта, тормозной путь и грузоподъемность, а также на комфорт и безопасность движения. Помимо этого, от ее качества напрямую зависит здоровье и жизнь водителя - в отличие от четырехколесного транспорта, на мотоциклах и скутерах сцепление с дорожным покрытием вдвое меньше.
>Ввиду этого, выбирать резину необходимо с особой ответственностью. На сегодняшний день производители предлагают купить моторезину в Украине нескольких видов: спортивную, эндуро-стрит, дорожно-туристическую, резину для квадроциклов.Конечно же, выбор резины зависит от класса мототехники, условий эксплуатации, качества дорог, местности, личных предпочтений и финансовых возможностей, сезона, стиля вождения и других характеристик.
Среди широкого ассортимента качественной резины каждый мотолюбитель сможет подобрать оптимальный вид покрышек для своего «стального коня». Не стоит забывать о том, что даже при отличных условиях эксплуатации любую резину (даже высококачественную) необходимо периодически менять, средний срок службы моторезины составляет не более 10 лет.