Лечение и отдых

Финляндия славится своим высоким уровнем медицины, сюда издавна приезжали лечиться жители не только Украины, но и многих стран Европы. Финская медицина обрела известность благодаря развитым технологиям и прогрессивным методам лечения и диагностики, наличию квалифицированных специалистов в самых разных областях и благоприятному для здоровья климату, целительным природным ресурсам и превосходному уровню обслуживания.
Есть много прекрасных лечебниц и санаториев и в Украине.Трускавец – это один из немногих бальнеологических курортов Украины, прославившийся своими минеральными водами. Лечение в Трускавце органов обмена веществ - зто не только гарантия улучшения вашего здоровья, но и прекраснейшие условия для отдыха.
Главное направление деятельности компаний, занимающихся такими услугами – оказание полного комплекса медицинских услуг, включающих ортопедические и травматологические операции, спортивную и пластическую хирургию, обследования у специалистов по ревматологии, а также послеоперационную реабилитацию. К услугам клиентов компании диагностика при помощи высокотехнологичного оборудования и лечение у лучших специалистов Финляндии.
Главное правило компании – индивидуальный подход к каждому пациенту. Персонал тщательно планирует все этапы лечения, исходя из физического состояния и личных желаний клиента, подбирая наиболее подходящих специалистов, клиники и санатории.
Поэтапное лечение в Финляндиивце с полным спектром услуг
С профессиональной точки зрения операции за рубежом должны включать полный спектр услуг, а лечение быть поэтапным. Именно поэтому нашим клиентам мы заранее готовим информацию о том, где, в какое время и с кем они будут находиться в течение каждого этапа лечения в Финляндии.
Для этого мы проводим:
тщательный опрос пациента;
планирование каждого этапа лечения;
проверку документов и заполненных форм;
С помощью наших врачей, организаторов лечения и отдыха, а также ваших пожеланий мы:
подбираем команду врачей, подходящую клинику и/или санаторий Финляндии
разрабатываем план контроля за вашим состоянием в процессе лечения
готовим инструктаж и помощь в реабилитации
организуем поддержку связи во время и после лечения
Санаторное лечение
Помимо всего вышеуказанного компания организует санаторно-курортное лечение и реабилитацию на территории Финляндии.
Богатые природные ресурсы страны, обилие озер и лесов, свежий воздух и спокойствие производят мощный целительный эффект, помогая быстро восстановиться после перенесенной болезни или операции, укрепить силы и повысить жизненный тонус.