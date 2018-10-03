Когда покупка квартиры на вторичном рынке актуальна?

Приобретение жилья в новостройке кажется решенным вопросом. Новые микрорайоны активно развиваются и строятся в соответствии с запросами современных жителей. Отказываться от вторички не стоит и этому есть ряд веских аргументов.
Обратить внимание на вторичку стоит по ряду причин:
• Доступные цены. Стоимость квартир ежегодно падает. Старые дома обесцениваются. Правда, это не связано с их состоянием, технической и строительной структурой. В некоторых старых домах квартиры даже лучше, чем в новостройках эконом-класса.
• Широкий ассортимент. Жилье в новостройках – это типовые планировки. На вторичке домовладельцу доступны разные серии ЖК, разные планировки и формы квартир. Благодаря этому можно подобрать жилье в соответствии с личными предпочтениями и дизайнерскими вкусами.
• Удачное местоположение. Вторичный рынок – это дома с готовой инфраструктурой. Это касается парковок, детских площадок, доступа к муниципальным учреждениям и торговым точкам. Это микрорайоны со сложившейся планировкой и не предполагающие проведения строительных работ.
• Сложившаяся социальная среда. В старом доме можно узнать о том, кто и как живет. Благодаря этому можно выбрать жилой комплекс, где будет спокойно и безопасно. Это же касается и самого микрорайона, где жители знают друг друга.
• Известная проблема. Идеальных ЖК не бывает. Проблема новостроек – шумоизоляция. В старых домах в основном приходится сталкиваться с заменой труб и утепления. Это помогает заранее просчитать бюджет на ремонтные работы.
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Хорошая квартира на вторичном рынке – это жилье со следующими характеристиками:
• В квартире сделан евроремонт. Преимущества покупки жилья на вторичке – это возможность не ремонтировать помещение капитально. Можно найти варианты с дизайнерской отделкой под Европу. Задача – оценить состояние труб и электрики, зашитой под декоративные панели.
• Жилье предлагается с застекленной лоджией и пластиковыми трубами. Это основные затраты для покупателя. Правильно подобранный стеклопакет поможет в дальнейшем превратить лоджию в отдельную комнату. Кроме того, пластиковые трубы нового типа рассчитаны на десятилетия эксплуатации, а это защищает покупателя от бытовых аварий.
• Квартира располагается на третьем-четвертом этаже. Это оптимальное местоположение как в пяти, так и в девятиэтажке. С такого этажа легко добраться пешком и к тому же это не создает проблем с подачей воды.
• Квартира располагается не в угловой секции. С большими проблемами сталкиваются владельцы жилых площадок на углах домов. Такие квартиры зимой полностью промерзают. Дисбаланс температуры и влажности – основная причина появления плесени на стенах.
• Жилье располагается в доме с индивидуальным благоустройством. Если это «модернизированная» вторичка, с огороженной парковкой и приусадебной площадкой, это говорит в пользу управляющей компании и жильцов. Жить в таком доме уютно и безопасно.
Что нужно проверить помимо технических и строительных аспектов?
Новостройку можно купить от застройщика или через агентство. Квартира, как правило, никому не принадлежат и никто в ней не прописан. Со вторичкой приходится сложнее.
Риелторы предварительно изучают не состояние квартиры, а юридический статус продавца и непосредственно самого объекта недвижимости. В квартире могут быть прописаны несколько лиц. Претензии на правообладание собственностью могут высказать бывшие супруги, родственники, наследники и сторонние лица, имеющие при себе соответствующие документы.
Заранее проверяются задолженности по коммунальным платежам. Некоторые квартиры попросту простаивают без жильцов. Это значит, что копятся долги за электроэнергию, воду и другие коммунальные блага. Можно купить квартиру по минимальной цене, но в дальнейшем стать обладателем серьезного долга.
Еще один важный аспект – это соседи по лестничной клетке. В старых домах можно купить квартиру, где будут жить нечистоплотные и неблагополучные лица. Это делает приобретение даже многокомнатной квартиры с топовым ремонтом нерентабельным.