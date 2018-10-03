bank-ua.com
Рівне:

Украина для туристов. Черновцы

Чернівецька область 23-жов, 18:329 prov 0 0
Как и многие города западной Украины, энергичные Черновцы демонстрируют отличительные черты более элегантного прошлого, чем современного. Наиболее очевидно это можно понять, глядя на фантасмагорическое здание университета. Потертый и слегка хаотичный, город отличается несколько неславянским вкусом. Здесь вы почувствуете влияния румынской и молдавской, еврейской и армянской культур. Каталог заведений Украины поможет вам лучше ориентироваться и в этом городе. Чуть более шести веков назад здесь располагалась столица Буковины. В XIX столетии город отошел к империи Габсбургов. В тот период была создана большая часть архитектурных памятников, которые до сих пор украшают центр Черновцов. Сегодня город остается «столицей» неофициального Буковинского региона.
Здание университета представляет собой фантастический ансамбль из красного кирпича, который занимает позицию в Списке ЮНЕСКО. Цветные плиты украшают псевдо-византийские, псевдомаурские и псевдоанзейские крылья. Ответственным за постройку университета был чешский архитектор Жозеф Хлавка, который также создавал армянский кафедральный собор Черновцов. Работы были закончены в 1882 году. Изначально в здании размещалась резиденция митрополитов Буковины. И лишь с восстановлением Советской власти сюда перевели университет.
Николаевский собор Черновцов прозвали «пьяной церковью», из-за четырех скрученных башенок, окружающих его купол. Окрашенные в синий цвет с золотыми звездами, башни создают оптическую иллюзию. Собор был построен в 1930 году. Здание представляет собой точную копию королевской церкви XIV века, что находится в румынском городе Куртя-де-Арджеш.
Пешеходная улица Ольги Кобылянской — безусловно, самая привлекательная в городе. Ее украшают фасады прекрасных зданий в стиле ар-нуво, среди которых есть музыкальная школа, книжные магазины, кафе, пиццерии и некоторые местные правительственные учреждения. Ретро-копии газовых ламп XIX века, молодые деревья и множество скамеек делают это место идеальным для вечернего променада.
Похожие новости
У Чернівцях запроваджено новий туристичний маршрут
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

У Чернівцях запроваджено новий туристичний маршрут

Буде видано каталог інноваційної інфраструктури Чернівецької області
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

Буде видано каталог інноваційної інфраструктури Чернівецької області

З НАГОДИ 80-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ КОЛЕКТИВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБЛУКРМУЗДРАМТЕАТРУ ОТРИМ ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

З НАГОДИ 80-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ КОЛЕКТИВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБЛУКРМУЗДРАМТЕАТРУ ОТРИМ ...

На заходи енергозбереження Чернівцям потрібно майже 408 мільйонів гривень
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

На заходи енергозбереження Чернівцям потрібно майже 408 мільйонів гривень

У Чернівцях створюють регіональний осередок ICOMOS
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

У Чернівцях створюють регіональний осередок ICOMOS

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Жовтень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Вгору