Украина для туристов. Черновцы

Как и многие города западной Украины, энергичные Черновцы демонстрируют отличительные черты более элегантного прошлого, чем современного. Наиболее очевидно это можно понять, глядя на фантасмагорическое здание университета. Потертый и слегка хаотичный, город отличается несколько неславянским вкусом. Здесь вы почувствуете влияния румынской и молдавской, еврейской и армянской культур. Каталог заведений Украины поможет вам лучше ориентироваться и в этом городе. Чуть более шести веков назад здесь располагалась столица Буковины. В XIX столетии город отошел к империи Габсбургов. В тот период была создана большая часть архитектурных памятников, которые до сих пор украшают центр Черновцов. Сегодня город остается «столицей» неофициального Буковинского региона.
Здание университета представляет собой фантастический ансамбль из красного кирпича, который занимает позицию в Списке ЮНЕСКО. Цветные плиты украшают псевдо-византийские, псевдомаурские и псевдоанзейские крылья. Ответственным за постройку университета был чешский архитектор Жозеф Хлавка, который также создавал армянский кафедральный собор Черновцов. Работы были закончены в 1882 году. Изначально в здании размещалась резиденция митрополитов Буковины. И лишь с восстановлением Советской власти сюда перевели университет.
Николаевский собор Черновцов прозвали «пьяной церковью», из-за четырех скрученных башенок, окружающих его купол. Окрашенные в синий цвет с золотыми звездами, башни создают оптическую иллюзию. Собор был построен в 1930 году. Здание представляет собой точную копию королевской церкви XIV века, что находится в румынском городе Куртя-де-Арджеш.
Пешеходная улица Ольги Кобылянской — безусловно, самая привлекательная в городе. Ее украшают фасады прекрасных зданий в стиле ар-нуво, среди которых есть музыкальная школа, книжные магазины, кафе, пиццерии и некоторые местные правительственные учреждения. Ретро-копии газовых ламп XIX века, молодые деревья и множество скамеек делают это место идеальным для вечернего променада.