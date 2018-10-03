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Рівне:

На Рівненщині судитимуть контрабандиста культурних цінностей

Рівненська область 24-жов, 10:389 prov 66 0
Прокуратурою Рівненською області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 44-річного жителя м.Костопіль, який перемістив з Республіки Білорусь через митний кордон України культурні цінності, не задекларувавши їх у митній декларації.
84 монети початку ХХ століття (частина яких згідно з висновком експерта відносяться до культурних цінностей, а частина визнана такою, що має історичну цінність) чоловік приховав у своїй барсетці та ввіз в Україну дизель-потягом. Однак під час детального огляду особистих речей приховані від митного контролю контрабандні гроші 05.10.2018 працівниками митного поста «Удрицьк» Рівненської митниці було виявлено та вилучено.
Дії зловмисника прокурорами та слідчими органів безпеки кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України (контрабанда). Під час досудового розслідування кримінального провадження чоловік повністю визнав свою вину і уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку скеровано до суду з обвинувальним актом.
Довідково: санкція статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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