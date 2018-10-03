На Волині СБУ затримала учасників організованого угруповання, які діяли під виглядом нацгвардійців

Волинська область 24-жов, 10:409 prov 62 0

Співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення низки розбійних нападів на території України.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії. За наявною в СБУ інформацією бандити планували розширити «географію» своєї злочинної діяльності, для чого вони прибули з Київщини на Волинь.

Завдяки своєчасним діям правоохоронців зловмисники були затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України перевіряється причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів на території України.

Прес-центр СБ України.