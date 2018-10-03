Змагання з пауерліфтингу відбулися у Рівному

У рамках відкритого кубка Рівненської області відбулися змагання з пауерліфтингу (жим лежачи) спортивно-масового фестивалю ветеранів фізичної культури і спорту. Захід організований комунальним закладом «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та Рівненською обласною організацією Федерація пауерліфтингу України.Спортсмени змагалися в абсолютній ваговій категорії, але були розділені віковими групами. Щоб урівняти шанси на перемогу учасників з різною вагою, визначення переможців відбувалося за формулою Вілкса. Вона застосовується на змаганнях з пауерліфтингу для виявлення абсолютного чемпіона змагань і порівняння результатів атлетів різних вагових категорій.У підсумку за своїми віковими категоріями перемогу здобули Валентин Савран з Млинова, Анатолій Пастушенко та Ніна Пашкевич з Рівного, Олександр Ніщик з Вараша. Усіх відзначили призами від Відділення НОК України в Рівненській області.