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Змагання з пауерліфтингу відбулися у Рівному

Спорт 24-жов, 10:479 prov 64 0
У рамках відкритого кубка Рівненської області відбулися змагання з пауерліфтингу (жим лежачи) спортивно-масового фестивалю ветеранів фізичної культури і спорту. Захід організований комунальним закладом «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та Рівненською обласною організацією Федерація пауерліфтингу України.
Змагання з пауерліфтингу відбулися у Рівному

Спортсмени змагалися в абсолютній ваговій категорії, але були розділені віковими групами. Щоб урівняти шанси на перемогу учасників з різною вагою, визначення переможців відбувалося за формулою Вілкса. Вона застосовується на змаганнях з пауерліфтингу для виявлення абсолютного чемпіона змагань і порівняння результатів атлетів різних вагових категорій.
У підсумку за своїми віковими категоріями перемогу здобули Валентин Савран з Млинова, Анатолій Пастушенко та Ніна Пашкевич з Рівного, Олександр Ніщик з Вараша. Усіх відзначили призами від Відділення НОК України в Рівненській області.
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