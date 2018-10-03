Виды кредитования

Кредитование – это когда кредитор дает некоторую денежную сумму другому лицу. Кредиты бывают разных видов:
Целевые. Целевой – денежные средства используются строго по назначению, на покупку определенного предмета, когда банк перечисляет денежные средства безналичным путём на счета продавца или фирмы.Кредиты наличными. В Moneyveo этот процес не займет много времени.
Нецелевые. Нецелевой кредит выдаётся наличными денежными средствами, и расходуется по усмотрению клиента.
Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Долгосрочные займы выдаются сроком от 15 до 30 лет, в основном это ипотечное кредитование.
Среднесрочные кредиты выдаются от 1 года до 5 лет, это потребительские займы и автокредитование.
Краткосрочные кредиты выдаются сроком до одного года.
Клиенту банка сотрудники помогают определиться с видом займа, учитывая его цели.
Потребительский кредит выдаётся единовременно и погашается ежемесячными платежами. Платежи бывают двух видов:
Аннуитетный. Аннуитетный платёж –погашение займа равными долями в течении всего срока выплаты кредита.
Дифференцированный. Дифференцированный платёж – это когда сумма платежа уменьшается с каждым месяцем.
Как отдельный вид банками выделяется автокредитование. Оно бывает двух видов:
Субсидированное. Субсидированное автокредитование - это когда часть процентов по автокредитованию выплачивает государство, часть заёмщик.
Не субсидированное. Не субсидированное автокредитование – заёмщику приходится самому выплачивать всю сумму займа. Если берётся автокредит, то машина находится в залоге у банка, пока не будет погашен заём.
Автокредиты выдаются сроком не более трёх лет.
Ипотечный кредит подразумевает залог приобретаемой недвижимости. Для того, чтобы взять заём надо предоставить ряд документов, подтверждающих, что человек, который берёт кредит платежеспособен и сможет вернуть заёмные средства.
Кредиты выдаются без поручителей, с поручителями и под залог. Заём без поручителей выдается заёмщику при наличии двух документов: паспорта и документа подтверждающего наличие заработной платы. Это может быть справка 2 НДФЛ или зарплатная карта. Кредиты с поручительством третьих лиц выдаются пенсионерам и лицам, которые хотят взять большую сумму.
В случае, если заёмщик не выплачивает заём, то по решению суда кредит выплачивают поручители. Залоговые кредиты выдаются под залог движимого или недвижимого имущества, в случае не погашения кредита и просрочки платежей банк имеет право забрать имущество, выставить его на торги и погасить ссудную задолженность.
Также в наше время очень распространены услуги, которые предоставляетКредит Маркет, кредитные карты. Кредитная карта имеет льготный период от 21 до 55 дней, при условии безналичного расчёта. Если денежные средства возвращаются на кредитную карту в течение льготного периода, то проценты за пользование кредитом не начисляются. Если денежные средства снимаются наличными с кредитной карты, то клиент платит процент за обналичивание денежных средств. Проценты по кредитной карте установленные банком. Кредитная карта отличается от кредита тем, что ей можно пользоваться даже тогда, когда денежные средства не полностью возвращены.