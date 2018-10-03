Xiaomi начала принимать предзаказы на автономный VR-шлем

В первом квартале 2018 года наиболее успешным на мировом рынке производителей смартфонов стала южнокорейская компания Samsung. Об этом говорится в опубликованном исследовании Strategic Analytics.
За первые три месяца, компания выпустила на мировой рынок 78,2 млн смартфонов (около 22,7% от всего рынка). Однако этот показатель оказался ниже на 2 млн по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.
Samsung стал лидером по продажам в Северной Америке, Западной Европе и Южной Корее.
На втором месте - американская компания Apple. Ее показатели в этом году составили 52 млн смартфонов (15,1% от мирового рынка).
На третьем месте закрепилась китайская Huawei – 39,3 млн аппаратов (11,4% от мирового рынка).
На четвертом месте расположился еще один представитель поднебесной - Xiaomi. Компания поставила на рынок 28,3 млн единиц смартфонов (8,2% рынка), увеличив результат прошлого года на 15,7 млн экземпляров.
С развитием технологии виртуальной реальности всё больше компаний старается включить в свою линейку шлемы, реализующие данную технологию.
Компания Xiaomi представила свою новинку, получившую название Xiaomi VR All-in-One Super Player. Предзаказ на устройство уже стартовал. Цена на шлем составляет 260 и 290 долларов за версии 32 и 64 Гб соответственно. Эта цена оправдывает себя, так как в обеих версиях компанией уже включена 21 игра в режиме VR, на общую сумму более 100 долларов.
Ну и, конечно, для новых моделей так как и для предыдущих нужно подобрать чехлы, для Xiaomi Redmi S2 большой выбор есть в интернет магазине.
Использование гаджета будет возможным даже без подключения смартфона. Из характеристик стоит отметить экран Fast-Switch 2K Ultra с частотой обновления 72 Гц. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 821. На борту – 3 Гб ОЗУ. Устройство оснащено модулем Wi-Fi и имеет стандартный разъем для наушников. Помимо этого оно снабжено мощной U-образной системой охлаждения и дифракционной оптической системой компании Oculus, позволяющей уменьшить блики и улучшить углы обзора. По словам разработчика, благодаря специальным алгоритмам оптимизации ПО, шлем не должен вызывать головокружений, а атмосфера игры становится еще более реальной.
Остаётся неясной возможность модификации стартового набора игр: окажется он вшитым или же его можно будет изменить.
Пока неизвестна дата выхода устройства на рынок, но продажи повсеместно охватят весь мир. Возможно, Xiaomi порадует пользователей новинкой уже к новому году.